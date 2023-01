Gigi Dall’Igna: «Kann nicht die Vaterrolle einnehmen»

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna weiss, was die MotoGP-Fahrer von ihm fordern. Der Italiener spricht über seine Aufgaben und betont: «Natürlich versuche ich sie bestmöglich zu motivieren.»

Für Gigi Dall’Igna lief im vergangenen Jahr alles nach Plan. Der Ducati-Rennchef durfte sich nicht nur über den Sieg in der Fahrer-, Team- und Hersteller-WM in der MotoGP freuen, auch in der Superbike-WM gelang dem Hersteller aus Borgo Panigale die sogenannte «Triple Crown».

Das Erfolgsrezept umfasst nicht nur ein gutes Motorrad in der jeweiligen Serie. Auch die Fahrer müssen die entsprechenden Leistungen erbringen. Und dabei spielt auch Dall’Igna eine Schlüsselrolle.

Auf die Frage von SPEEDWEEK.com, ob er bei den Gesprächen zuweilen die Vaterrolle übernehme, antwortet der 56-Jährige bestimmt: «Nein, ich kann nicht für alle Fahrer die Vaterrolle einnehmen. In erster Linie muss ich ihnen die bestmögliche technische Lösung bieten.»

«An zweiter Stelle muss ich sicherstellen, dass ich so agiere, dass sie Vertrauen in mich haben – sie dürfen nicht den Eindruck bekommen, dass ich einen Piloten durch irgendwelche Spielchen zu bevorzugen versuche. Das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit mit den Fahrern. Und natürlich versuche ich auch, sie bestmöglich zu motivieren», stellt Dall’Igna klar.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.