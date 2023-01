Brad Binder: «Hoffe, dass die Fans alle zurückkehren»

2022 erlebten die GP-Veranstalter unterschiedliche Szenarien. Etliche Events waren ausverkauft, bei anderen wie in Mugello ließ der Publikumsaufmarsch zu wünschen übrig. Fahrer wie Brad Binder suchen nach den Ursachen.

Während einige MotoGP-Events wie in Le Mans, auf dem Sachsenring, in Assen und auch in Spielberg und Valencia 2022 von den Fans regelrecht gestürmt wurden, nach zwei Jahren Pandemie mit Geisterrennen und rigorosen Zutrittsbeschränkungen, klagten etliche GP-Veranstalter im Vorjahr über enttäuschende Zuschauerzahlen. Zum Beispiel Mugello, Misano und Aragón.

Auch die GP-Piloten treten natürlich lieber vor ausverkauften Tribünen an, die haben die Zuschauer in den zwei Jahren der Covid-19-Pandemie schmerzlich vermisst, sie kamen sich oft wie bei einem privaten Test vor, wenn sie am Sonntag um 14 Uhr vor leeren Rängen auf den Startplatz rollten. Und manche Events waren dann auf 5000 oder 10.000 Fans beschränkt, auf den Tribünen durfte oft nur jeder zweite Platz verkauft werden, vertikal, horizontal und diagonal, um die Abstandsbeschränkungen einhalten zu können.

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder weiß, dass sich die Menschen nicht nur in seiner Heimat Südafrika Sorgen um die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise und die hohe Inflation machen. Deshalb macht er sich auch keine großen Hoffnungen auf einen Heim-GP in Kyalami. «Das könnte nur klappen, wenn ein privater Investor die Kosten übernimmt», sagt der zweifache MotoGP-Sieger.

«Natürlich würde ich am liebsten überall ausverkaufte Sitzplätze und volle Naturtribünen sehen», betont Binder im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Das geht allen beteiligten so. Aber wir haben 2022 oft ziemlich leere Tribünen gesehen, andere Rennen waren hingegen extrem gut besucht. Aber es gibt immer Höhen und Tiefen, in allen Bereichen. Ich hoffe, dass wir die schlechten Zuschauerzahlen jetzt für lange Zeit hinter uns haben und dass es jetzt wieder aufwärts geht. Ich hoffe, dass die Fans wieder an die Rennstrecken zurückkehren und sich an dieser erstaunlichen Show begeistern, die die MotoGP-Events bieten.»

Beim Valencia-GP erschienen allein am Renntag 92.166 Zuschauer. «Der Veranstalter hätte wie vor Corona noch eine weitere Tribüne mit 10.000 Plätzen aufstellen und verkaufen können», erklärte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Aber er hat befürchtet, dass die MotoGP-WM schon vorher entschieden würde, deshalb hat er darauf verzichtet.»