Pit Beirer (KTM) warnt: «Fans wollen enge Duelle»

Die Aerodynamik ist in der MotoGP-Klasse im Vormarsch, das weiss auch KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer. Der Deutsche warnt dennoch: «Ich habe das Gefühl, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, was die Zukunft angeht.»

Pit Beirer macht kein Geheimnis daraus, dass er kein Fan der aerodynamischen Entwicklungen in der MotoGP ist. Der Motorsport-Direktor von KTM bekräftigte diese Ansicht auch im Rahmen der Teamvorstellung: «Wir haben mehrmals gewarnt, dass dies viel Geld verschlingen wird, und ich will gar nicht verbergen, dass wir keine Fans von der aerodynamischen Entwicklung in der MotoGP sind.»

«Letztlich wollen wir viele Fans gewinnen, und sie wollen viel lieber enge Duelle auf der Piste sehen, als einen Technologie-Wettbewerb der Werke. Ich habe das Gefühl, dass die Bikes nun so gut sind, dass alles, was wir nun bringen, dazu führt, dass die Piloten später bremsen und schneller um die Kurve kommen. Aber wo soll dann noch in Zukunft überholt werden? Die aerodynamischen Turbulenzen und alle anderen Faktoren erschweren es den Fahrern, an einem Gegner vorbeizuziehen», betonte der 50-Jährige.

«Ich denke, wir kommen da einer gefährlichen Zone näher. Ich habe deshalb das Gefühl, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, was die Zukunft angeht. Andererseits ist es aber natürlich aus der Sicht der Ingenieure interessant. Und wir sind dank der neuen Partnerschaft mit Red Bull Technologies gut aufgestellt. Wir sind bereit für die neue Saison und wir haben grosse Fortschritte bei der Aero-Entwicklung gemacht», stellte Beirer gleichzeitig klar.

Und der Deutsche verriet: «Wir haben einen fixen Plan, der festlegt, wie oft wir in den Windkanal gehen, und es ist ziemlich oft. Manchmal sind auch die Fahrer dabei. Denn wenn die Fahrer bewegen sich sehr viel mehr als die Formel-1-Piloten, es spielt also auch eine grosse Rolle, wie die Helme und das Leder aussehen. Es macht aber keinen Sinn, jede Woche zu gehen, denn man hat ja nicht jede Woche neue Teile dabei. Aber wir sind definitiv öfter im Windkanal als zuvor, denn durch diese Zusammenarbeit haben wir nun mehr Möglichkeiten.»

