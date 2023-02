Mugello-GP 2023: Rabatte für Frauen und Jugendliche

MotoGP-Fans, die von einem Besuch des Mugello-GP träumen, profitieren im Vorverkauf von interessanten Angeboten. Wie die Veranstalter für den Italien-GP am 11. Juni die Leidenschaft neu erwecken wollen.

Der Italien-GP galt jahrelang als Publikumsmagnet. «Al Mugello non si dorme», in Mugello schläft man nicht, behaupteten die italienischen Fans nicht ohne Stolz. Nach der Absage für 2020 und dem Geisterrennen 2021 wurde 2022 auch in der Toskana eine Rückkehr zur Normalität angestrebt. Tatsächlich erlebte der «Gran Premio d’Italia Oakley» 2022 aber ein Zuschauerdebakel.

Obwohl Valentino Rossis legendäre Startnummer 46 in Mugello zurückgezogen wurde und sich der neunfache Weltmeister deswegen zumindest am Samstag kurz den Fans zeigte und obwohl Ducati (inklusive italienischen Hoffnungsträgern) und Aprilia vorne mitmischten, war die Bilanz mit 74.078 Zuschauern an drei Tagen am Ende ernüchternd.

Das soll sich 2023 wieder ändern, mit dem neuen Termin (9. bis 11. Juni) wird zumindest eine Überschneidung mit dem Formel-1-Kalender vermieden. Die Mugello-Verantwortlichen haben unter dem Motto «Die Leidenschaft neu erwecken» aber auch einiges vor. Versprochen wird rund um das Rennwochenende ein «Woodstock-Festival der Motoren» mit einem großen Rahmenprogramm («Aperitivo», Musik und Konzerte).

Außerdem nimmt das Autodromo eigenen Aussagen zufolge auf die aktuelle wirtschaftliche Lage Rücksicht: Die Preisliste wurde angepasst, dazu gibt es gestaffelte Vorverkaufsangebote.

Bis zum 19. März kostet beispielsweise ein Stehplatzticket «Prato 58» für den Freitag 30 Euro, für den Renntag 59 Euro, für das Wochenende 81 Euro und für alle drei Tage 98 Euro.

Tribünenkarten gibt es für das Wochenende (Samstag und Sonntag) aktuell ab 140 Euro, für den Renntag ab 119 Euro.

Zudem setzen die Italiener auf die jungen Fans: In Begleitung eines Erwachsenen bekommen alle Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren zum symbolischen Preis von einem Euro Zutritt zum Stehplatzbereich.

Für alle zwischen 16 und 18 Jahren ist ein Rabatt von 20 Prozent auf jegliche Karten-Varianten vorgesehen. Frauen sparen 10 Prozent.

Alle Ticketvarianten sind auf mugellocircuit.com aufgelistet, mit wenigen Klicks werden Interessierte von der offiziellen Website direkt auf das Verkaufsportal TicketOne weitergeleitet.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert