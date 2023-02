Dani Pedrosa will Wildcard-Einsatz in Jerez genießen

Dani Pedrosa: Beim Spanien-GP als Rennfahrer in der KTM-Box

Vor einer Woche gab Red Bull KTM Factory Racing bekannt, dass Dani Pedrosa beim Spanien-GP in Jerez dank einer Wildcard in die MotoGP-Startaufstellung zurückkehren wird. Jetzt äußerte sich der Edeltester erstmals dazu.

Francesco Guidotti und Pit Beirer kündigten am Rande der Red Bull-KTM-Teamvorstellung bereits an, dass Dani Pedrosa in Jerez vom 28. bis 30. April als Wildcard-Fahrer aufgeboten wird.

Nach dem zehnten Platz beim Steiermark-GP 2021 in Spielberg ist es der zweite Renneinsatz des dreifachen Weltmeisters (2003 in der Klasse 125 ccm, 2004 und 2005 bei den 250ern) seit seinem Rückzug als Stammfahrer nach der Saison 2018.

Mit einer Videobotschaft wandte sich Pedrosa auf seinen Social-Media-Kanälen nun auch persönlich an alle MotoGP-Fans: «Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich schon wisst, werde ich beim Spanien-GP in Jerez als Wildcard-Fahrer dabei sein. Ich bin sehr glücklich über diese Chance mit dem KTM-Werksteam.»

Zu den Hintergründen verriet der 37-jährige Spanier: «Wir absolvieren diesen Wildcard-Einsatz hauptsächlich, um mehr Erfahrungswerte zum Sprintrennen und dem neuen MotoGP-Format zu bekommen. Hoffentlich können wir an dem Wochenende so viel Erfahrung wie möglich sammeln.»

«Ich freue mich auch sehr, gerade an dem Wochenende dabei zu sein, weil Jerez einfach eine besondere Stimmung vermittelt. Die Atmosphäre dort ist immer großartig. Ich freue mich, wieder viele Fans zu treffen. Außerdem werde ich gemeinsam mit den Besten der Besten auf der Strecke sein», ergänzte Pedrosa, selbst 31-facher MotoGP-Sieger.

«Wenn ihr es nicht an die Strecke schafft, dann könnte ihr das Wochenende hoffentlich vor den TV-Geräten verfolgen und es genauso genießen, wie ich es machen werde», kündigte Pedrosa an, der in Jerez übrigens auch seine eigene Kurve hat.