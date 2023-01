KTM: Folger in Sepang, Wildcard-Einsatz für Pedrosa

Red Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti äußerte sich im Vorfeld der MotoGP-Saison 2023 zu den Plänen mit den Testfahrern Dani Pedrosa und Jonas Folger.

«Damit ich besser verstehe, welche Erfahrungen 2023 bei einem Grand Prix durch das neue Format gefragt sind und was sich durch das Sprint Race für die Stammfahrer verändert, wäre ein Renneinsatz vielleicht interessant», erklärte Dani Pedrosa im November im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Am Rande der Red Bull-KTM-Teamvorstellung 2023 bestätigte Francesco Guidotti am Donnerstagnachmittag: «Ich habe vor wenigen Minuten die Bestätigung erhalten, dass Dani eine Wildcard in Jerez bekommen wird. Das zeigt schon, wie wichtig er für uns ist. Er leistet einen ziemlich großen Beitrag und wir versuchen, ihn in die Position zu bringen, damit er sein Potenzial bei den Tests und natürlich auch für den Wildcard-Einsatz zum Ausdruck bringen kann.»

Der Spanien-GP in Jerez steht vom 28. bis 30. April 2023 im Kalender.

Zur Erinnerung: Der mittlerweile 37-jährige Pedrosa landete bei seinem bisher einzigen Wildcard-Einsatz auf der KTM beim Steiermark-GP 2021 in Spielberg auf Rang 10.

Der 31-fache MotoGP-Sieger steht während der Saison auch als Ersatzfahrer zur Verfügung. «Wir haben schon im Vorjahr mit Dani darüber gesprochen und er hat uns seine Verfügbarkeit zugesichert. Natürlich müssen wir in dem Fall dann natürlich immer schauen, wie lange er jemanden ersetzen müsste», gab Guidotti zu bedenken.

Dazu verriet der KTM-Teammanager: Jonas Folger, der die RC16 schon im Spätherbst getestet hat, wird für KTM den Shakedown-Test in Sepang (5. bis 7. Februar) bestreiten. Der 29-jährige Deutsche käme bei Bedarf auch als Ersatzmann in Frage.

«Wir versuchen auch, Jonas bereit zu machen. Er wird für den Shakedown-Test in Sepang sein. Wir wissen, dass wir grundsätzlich auf Dani zählen können, aber – falls er das möchte – kann auch Jonas fahren», so Guidotti.

Übrigens: Auch Mika Kallio (40) steht bei KTM weiterhin als Testfahrer unter Vertrag.