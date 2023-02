Bathurst: So gibt es Valentino Rossi im Livestream

Diesen BMW M4 GT3 fährt Valentino Rossi in Bathurst

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister gibt auch 2023 wieder auf vier Rädern Gas. Nun steht das 12h-Rennen in Bathurst an. Das sind die Möglichkeiten, wie «Il Dottore» auf dem heimischen Bildschirm angeschaut werden kann.

Während die MotoGP sich aktuell noch inmitten der Winterpause befindet, hat sich der neunmalige Weltmeister auf den Weg nach Australien gemacht. Dort bestreitet Valentino Rossi in einem BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) das legendäre 12h-Rennen in Bathurst.

«Il Dottore» teilt sich das Cockpit mit seinen beiden BMW-Werksfahrer-Kollegen Augusto Farfus aus Brasilien und dem Belgier Maxime Martin. Das Trio wird von Startplatz acht losfahren. Natürlich kann man sich die Action aus Bathurst am heimischen Bildschirm anschauen. Das sind die Möglichkeiten: (alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Die SRO Motorsports Group (Ausrichter der Intercontinental GT Challenge, zu der die 12h Bathurst zählen) bietet seit Jahren einen sehr guten Live-Stream-Service an. Dieser ist direkt auf der Website der Intercontinental GT Challenge zu finden. (Oben rechts auf der Website der Rennserie ist ein ovaler Button mit der Aufschrift LIVE.) Sollte die SRO Motorsports Group die Website nicht aktualisiert haben, gibt es eine zweite Möglichkeit. Denn der Stream ist zudem auf dem offiziellen YouTube-Kanal der SRO hinterlegt. Dieser Kanal trägt den Namen GT World by SRO.

Los mit der Rennaction geht es in Bathurst traditionsgemäß am Sonntagmorgen um 5:45 Uhr Ortszeit. Doch Vorsicht: Mitteleuropäischer Zeit ist dies bereits am heutigen Samstag (4. Februar 2023) um 19:45 Uhr. Der Beginn der Übertragung ist gegen 19:30 Uhr MEZ geplant.