Shakedown-Test: Wer in Sepang schon ab Sonntag fährt 03.02.2023 - 15:19 Von Nora Lantschner

© GASGAS/Polarity Photo Als einziger Stammfahrer beim Shakedown-Test zugelassen: Augusto Fernández

Das lange Warten auf die MotoGP-Action hat bald ein Ende, in Sepang werden bereits die Boxen eingeräumt: Am Sonntag beginnt der Shakedown-Test, in einer Woche der IRTA-Test mit den Stammfahrern.