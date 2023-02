Problem Sprint-Bonus: Treffen der Manager in Sepang

Die neue MotoGP-Saison und damit die ersten Sprintrennen rücken immer näher. Laut Carlo Pernat muss vorher aber noch eine finanzielle Einigung erzielt werden. Die Fahrermanager planen deshalb ein Treffen in Sepang.

Ab Sonntag gibt es beim Shakedown-Test in Sepang einen Vorgeschmack auf die neue Saison, aber nicht nur wegen der Action auf der Strecke werden die ersten offiziellen Testfahrten des Kalenderjahres mit Spannung erwartet.

Bastianini-Manager Carlo Pernat kündigte für den Sepang-Test ein Treffen unter Managern an. Denn beim heiklen Thema Bonuszahlungen für die Sprintrennen (halbe Distanz, halbe Punkte) sei noch immer keine Lösung mit den Herstellern gefunden worden, betonte der 74-jährige Italiener im Gespräch mit den Kollegen von GPOne.com, bevor er am Dienstag nach Malaysia reist.

«Es gibt hier große Probleme, nicht nur ein Problemchen», machte das Paddock-Urgestein deutlich. «Wir Manager werden uns mit Sicherheit treffen. Ich habe schon mit Albert Valera gesprochen, der sich um die Belange von Aleix Espargaró und Jorge Martin kümmert, und Viñales-Manager Giovanni Balestra. Einzig der Manager von Quartararo, Eric Mahé, zögert im Moment noch ein bisschen. Wir werden uns aber in Sepang treffen und über das Problem der Bonuszahlungen für die Sprintrennen sprechen. Es kann nicht sein, dass die Fahrer kein Geld bekommen.»

«Die Werke müssen verstehen, dass die Fahrer Bonuszahlungen bekommen müssen, auch die Hälfte der normalen Summe. Das ist korrekt, weil auch halbe Punkte vergeben werden. Es gilt vorsichtig zu sein, denn wir sind auch bereit, uns an einen Anwalt zu wenden», kündigte Pernat an. «Die Bonuszahlungen werden vertraglich pro Rennen vereinbart – und die Sprintrennen sind Rennen, keine Show-Läufe. Man wird also einen Weg finden müssen, um die Fahrer zu bezahlen, vielleicht mit einem anderen Bonus-System, das nicht unbedingt der Hälfte vom dem entsprechen muss, was sie sonst für einen Sieg erhalten. Ein Bonus für einen Platz in den Top-3 muss aber vorgesehen werden, das ist aus meiner Sicht klar und das würde an unserer Stelle jeder so sehen. Es wird also Gespräche geben, die wichtig und normal sind.»

«Die Fahrer sind natürlich alle unserer Meinung. Es sind Rennen, die für die Weltmeisterschaft zählen. Man kann wegen der Sprintrennen einen Titel gewinnen oder verlieren», hielt Pernat fest. «Die Situation scheint sich langsam ein bisschen aufzulösen, denn die Hersteller fangen an, es zu verstehen. Aber ich sehe die Zukunft der Sprintrennen nur bedingt, für mich steht dahinter ein großes Fragezeichen.»

Der Zeitplan für die Motorrad-WM 2023

Freitag:

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3 Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2 Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP Practice 1



13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3 Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2 Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP Practice 2



Samstag:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3 Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2 Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 2



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 2

15:00 Uhr: MotoGP Sprint Race



Sonntag:

09:45 – 9:55 Uhr (10 min): MotoGP Warm-up

10.00 Uhr: MotoGP Riders Fan Parade

11.00 Uhr: Moto3-Rennen

12.15 Uhr: Moto2-Rennen

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen