Regen in Sepang: Augusto Fernández (GASGAS) vorne 06.02.2023 - 07:03 Von Nora Lantschner

© Fitti Weisse MotoGP-Rookie Augusto Fernández auf dem nassen Sepang International Circuit © Fitti Weisse Lorenzo Savadori mit der neuen, bauchigen Aprilia-Verkleidung

Am zweiten Tag des Shakedown-Tests in Sepang waren die Testfahrer der MotoGP-Werke und Rookie Augusto Fernández am Vormittag ausschließlich auf nasser Strecke unterwegs. Die Zeiten um 13.30 Uhr Ortszeit.