Sepang-Test: Crutchlow (Yamaha) am Montag Schnellster 06.02.2023 - 11:00 Von Nora Lantschner

© Fitti Weisse Stefan Bradl und Cal Crutchlow unterhielten sich am Nachmittag kurz © Fitti Weisse Mika Kallio ist für KTM in Sepang am Streckenrand im Einsatz © Fitti Weisse Jonas Folger auf nasser Strecke am Montagvormittag Zurück Weiter

Nach dem Regen am Montagvormittag kamen beim Shakedown-Test in Malaysia nur in der letzten Stunde des zweiten Tages noch Slick-Reifen zum Einsatz: Crutchlow vor Pirro und Augusto Fernández.