Shakedown-Test: Was in Sepang am Montag zu sehen war 06.02.2023 - 12:23 Von Mario Furli

© Fitti Weisse «Etwas Innovatives» an der Aprilia-Frontverkleidung © Fitti Weisse Cal Crutchlow: Neue Flügel an der M1 © motogp.com Lorenzo Savadori testete den neuen Aprilia-Kniff © motogp.com Michele Pirro: An seiner Ducati war ein neuer Auspuff zu sehen

Alles gaben die MotoGP-Hersteller an den ersten zwei Tagen des Shakedown-Tests in Sepang/Malaysia freilich noch nicht preis, aber einige interessante Neuheiten waren bereits zu sehen – vor allem an der Aprilia.