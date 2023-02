Sepang: Dani Pedrosa mit neuer KTM-Verkleidung 07.02.2023 - 08:39 Von Mario Furli

© GPOne.com Dani Pedrosa: So sieht die neue KTM-Verkleidung mit zwei Stufen an der Seite aus © F.Glänzel Zum Vergleich Binder beim Valencia-Test: Die eine Stufe an der Seitenverkleidung war damals tiefer angesetzt Zurück Weiter

Red Bull-KTM-Teammanager Francesco Guidotti hatte bereits die Absicht geäußert, am letzten Tag des Shakedown-Tests das Aerodynamik-Update auf die Strecke zu bringen, am Dienstag war es tatsächlich so weit.