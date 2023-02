Sepang, 14 Uhr: Pirro (Ducati) vor Crutchlow (Yamaha)

Cal Crutchlow war auch am Dienstag mit den neuen Flügeln an der M1 unterwegs

Am dritten und letzten Shakedown-Testtag für die MotoGP-Testfahrer und Rookie Augusto Fernández zeigt sich die Sonne über dem Sepang Circuit. Die Zeiten um 14 Uhr Ortszeit (7 Uhr MEZ).

Am Sonntag und vor allem am Montag hatte der Regen die Testarbeit beeinträchtigt, am heutigen Dienstag ist es trocken, die Bedingungen waren damit von Anfang an deutlich besser. Die Fahrer machten sich deshalb auch direkt bei Testbeginn um 10 Uhr Ortszeit an die Arbeit, bis 18 Uhr (11 Uhr MEZ) bleibt die Strecke geöffnet.

Zu Mittag lag Rookie Augusto Fernández (GASGAS) in 2:00,482 min auf Platz 1 der Zeitenliste, eine Stunde später wurde er von Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow in 2:00,353 min abgelöst. Der Brite bekam nicht nur Besuch von Fabio Quartararo in der Box, auf der Strecke wird er am Dienstag von Katsuyuki Nakasuga unterstützt. Die beiden Testfahrer wechselten sich auf den M1-Bikes, die Yamaha mit den Bezeichnungen T3 und T2 (Test 3 und Test 2) auf die Strecke schickt, auch schon ab. Die schnellsten Zeiten stammen aber natürlich vom dreifachen MotoGP-Sieger Crutchlow.

Um 14 Uhr lag Michele Pirro (Ducati) mit einer 2:00,118 min vorne. Die Rundenzeiten sind bei mittlerweile 53,5 Grad Asphalttemperatur schneller als die Richtwerte von Sonntag, als KTM-Testfahrer Dani Pedrosa in 2:00,4 min die inoffizielle Bestzeit fuhr.

Die Zeitenjagd steht beim Shakedown-Test zwar nicht im Fokus, aber dennoch als Anhaltspunkt: Beim Malaysia-GP im Oktober fuhr Jorge Martin (Ducati) in 1:57,790 min auf die Pole-Position. Der Rundenrekord aus dem Rennen, ebenfalls von Martin, ist eine 1:59,634 min.

Pedrosa ist auch am dritten Testtag ohne Zeitnahme-Transponder unterwegs. Der 31-fache MotoGP-Sieger, der beim Spanien-GP in Jerez einen Wildcard-Auftritt absolvieren wird, zog auf einer schwarzen RC16 aber die Blicke auf sich, weil er am Dienstag als erster KTM-Testfahrer mit dem mit Spannung erwarteten Aero-Update auf der Strecke gesichtet wurde. Bereits beim Valencia-Test hatte der österreichische Hersteller eine Verkleidung mit der Kerbe an der Seite getestet, dieser Weg wurde im Winter weiter verfolgt.

Shakedown-Test Sepang, 7.2., Stand 14 Uhr:

1. Pirro, Ducati Bike 2, 2:00,118 min

2. Crutchlow, Yamaha Test 3, 2:00,353

3. Augusto Fernández, GASGAS Bike 1, 2:00,482

4. Pirro, Ducati Bike 1, 2:00,604

5. Savadori, Aprilia Bike C, 2:00,765

6. Bradl, Honda Bike 2, 2:01,129

7. Savadori, Aprilia Bike D, 2:01,818

8. Augusto Fernández, GASGAS Bike 2, 2:02, 040

9. Yamaha Test 2, 2:02,111

10. Folger, KTM Bike 2, 2:03,623

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 2 (6.2.):

1. Crutchlow, Yamaha Test 3, 2:02,079 min

2. Pirro, Ducati Bike 1, 2:02,598 min, + 0,519 sec

3. Augusto Fernández, GASGAS Bike 1, 2:02,770, + 0,691

4. Savadori, Aprilia Bike C, 2:02,948, + 0,869

5. Folger, KTM Bike 2, 2:04,125, + 2,046

6. Pirro, Ducati Bike 3, 2:06,884, + 4,805

7. Savadori, Aprilia Bike A, 2:07,457, + 5,378

8. Augusto Fernández, GASGAS Bike 2, 2:12,255, + 10,176

9. Bradl, Honda Bike 1, 2:13,419, + 11,340

10. Crutchlow, Yamaha Test 2, 2:13,745, + 11,666

11. Crutchlow, Yamaha Test 1, 2:14,017, + 11,938

12. Savadori, Aprilia Bike B, 2:19,951, + 17,872

13. Folger, KTM Bike 1, 2:26,188, + 24,188

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 1 (5.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Yamaha Test 1, + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Yamaha Test 3, + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509



Ohne Zeitnahme-Transponder:

Dani Pedrosa (KTM), inoffiziell gestoppt: 2:00,4 min