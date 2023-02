Raúl Fernández: «Wie nach einer Verletzung»

Nach einem frustrierenden Rookie-Jahr in der MotoGP-Klasse hofft Raúl Fernández auf einen starken Test in Sepang. «Es ist wichtig, dass man vor dem Saisonstart einen guten Test erlebt», sagt der RNF-Aprilia-Neuzugang.

In seiner Rookie-Saison in der Moto2 konnte Raúl Fernández mit acht Siegen, drei zweiten Plätzen und einem dritten Rang als Gesamtzweiter glänzen. Doch im darauffolgenden Jahr konnte er die gute Form in seiner ersten Saison in der MotoGP-Klasse nicht halten. Der letztjährige Tech3-KTM-Pilot holte nur 14 Punkte und musste sich mit dem vierzehnten Rang begnügen.

In diesem Jahr unternimmt der 22-jährige Spanier nun einen weiteren Versuch – diesmal auf der Aprilia RS-GP an der Seite von Miguel Oliveira. Fernández weiss, dass er an seinem Teamkollegen gemessen wird, der auf der KTM bereits fünf Siege in der GP-Königsklasse erringen konnte.

«Das wird dir nicht ausdrücklich gesagt, aber die Message ist klar, das ist auch normal», sagt der Moto3-Junioren-Weltmeister von 2018 im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich denke, meine Situation ist dem Aprilia-Team bekannt: Ich will die Zeit bekommen, die ich brauche. Denn wenn du ein solch schwieriges Jahr wie ich hinter dir hast, brauchst du Zeit, um dich zu verbessern», ergänzt er.

«Es ist ein bisschen wie nach einer Verletzung – du brauchst Zeit, um dich davon zu erholen», sagt Fernández, und betont auch: «Es ist wichtig, dass man vor dem Saisonstart einen guten Test erlebt. Denn dadurch steigt mein Selbstbewusstsein. Und das ist das Wichtigste beim anstehenden Test in Sepang.»

Auf die 42 Rennen, die er in diesem Jahr dank der Sprints absolvieren wird, freut er sich. Gleichzeitig erklärt Fernández aber auch: «Ich finde die Innovationen der Dorna gut, das ist ein wichtiger Schritt aber gleichzeitig glaube ich, dass dies übertrieben ist. Ich denke, es wird vor allem mental eine Herausforderung werden. Physisch kann man sich auf die vielen Rennen vorbereiten, aber mental gibt es keine Pause. Man muss nun zwei Mal so stark an die Punkte denken.»

«Ich erwarte, dass es bei den Sprintrennen am Anfang Überraschungen geben wird, weil viele Fehler gemacht werden. Wenn man in einem normalen Rennen über 20 Runden ein schlechtes Qualifying hat, denkt man, dass man sich Schritt für Schritt verbessern kann. In einem Zehn-Runden-Rennen geht man aufs Ganze. Jede Runde wird wie die letzte sein. Bis man das System ein wenig verstanden hat, wird es sehr unterhaltsam werden», prophezeit Fernández mit Blick auf die Sprintrennen.

