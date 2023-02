Ziel von Marc Márquez: «Ende März bei 100 Prozent»

Marc Márquez am Donnerstag in Sepang

Mit dem Sepang-Test beginnt am Freitag auch für die MotoGP-Stammfahrer die neue Saison: Für Honda-Star Marc Márquez nach schwierigen Jahren die Bewährungsprobe im Hinblick auf den WM-Auftakt in Portimão.

«Wir hatten einen guten Winter», verriet Marc Márquez vor dem ersten IRTA-Test des Kalenderjahres in Sepang. «Das ist der erste Winter nach vier Jahren, in dem ich nicht verletzt war. Ich konnte ein bisschen herunterkommen, auch aus mentaler Sicht braucht man das manchmal. Wir haben dann angefangen auf eine gute Weise zu arbeiten und ich habe große Fortschritte festgestellt.»

Nach insgesamt vier Oberarm-Operationen fühlt sich der 29-jährige Spanier körperlich also endlich wieder fit. «Das Ziel ist, Ende März in Portimão bei 100 Prozent zu sein», kündigte der Repsol-Honda-Star im Interview mit motogp.com an. «Das wird das Hauptziel sein. Ich verbessere mich noch immer Woche für Woche.»

Beim Sepang-Test gilt es ab dem morgigen Freitag herauszufinden, ob auch Honda die Hausaufgaben erledigt ab. «Es ist schön, das Team wiederzusehen, aber am wichtigsten ist natürlich zu sehen, wie Honda im Winter gearbeitet hat, und anzufangen zu verstehen, wo das Motorrad und wo wir stehen. Ich freue mich auf einen interessanten Test», unterstrich Márquez.

Testfahrer Stefan Bradl leistete in den vergangenen Tagen bereits Vorarbeit: Beim Shakedown-Test von Sonntag bis Dienstag wurden an der RC213V unter anderem verschiedene Updates am Aero-Paket (mit und ohne Pokémon-Heckflügel), ein neuer Akrapovic-Auspuff und zwei unterschiedlich Chassis-Varianten gesichtet. Auch den 2023er-Motor führte der Bayer aus – alles unter Aufsicht von Ken Kawauchi, dem neuen Technical Director, der von Suzuki kam.

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 3 (7.2.):

1. Pirro (Ducati Bike 1), 1:59,803 min

2. Pirro (Ducati Bike 2), 2:00,118 min, + 0,315 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:00,353, + 0,550

4. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:00,482, + 0,679

5. Savadori (Aprilia Bike C), 2:00,723, + 0,920

6. Bradl (Honda Bike 2), 2:01,129, + 1,326

7. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:01,139, + 1,336

8. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:01,248, + 1,445

9. Savadori (Aprilia Bike D), 2:01,818, + 2,015

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:02,111, + 2,308

11. Folger (KTM Bike 2), 2:03,623, + 3,820

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 2 (6.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:02,079 min

2. Pirro (Ducati Bike 1), 2:02,598 min, + 0,519 sec

3. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:02,770, + 0,691

4. Savadori (Aprilia Bike C), 2:02,948, + 0,869

5. Folger (KTM Bike 2), 2:04,125, + 2,046

6. Pirro (Ducati Bike 3), 2:06,884, + 4,805

7. Savadori, (Aprilia Bike A), 2:07,457, + 5,378

8. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:12,255, + 10,176

9. Bradl (Honda Bike 1), 2:13,419, + 11,340

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:13,745, + 11,666

11. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:14,017, + 11,938

12. Savadori (Aprilia Bike B), 2:19,951, + 17,872

13. Folger (KTM Bike 1), 2:26,188, + 24,188

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 1 (5.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 1), + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Crutchlow (Yamaha Test 3), + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509



Ohne Zeitnahme-Transponder:

Dani Pedrosa (KTM), inoffiziell gestoppt: 2:00,4 min