Sepang 11 h: Bagnaia (Ducati) vorn – 3. Márquez 10.02.2023 - 04:20 Von Günther Wiesinger

Pecco Bagnaia

Marc Márquez: nur 0,290 sec zurück

Der einzige Rookie im Feld: Moto2-Weltmeister Augusto Fernández (GASGAS RC16)

Enea Bastianini

Mit Startnummer 1 gleich zur Bestzeit: Pecco Bagnaia

Was sich nach dem dreitägigen Shakedown-Test abgezeichnet hat, bewahrheitet sich am ersten Tag des IRTA-Tests in Sepang: Ducati ist weiter überlegen. Um 11 h führte Weltmeister Bagnaia vor Marini. Márquez auf P3.