Pol Espargaró (GASGAS): «Das Bike ist gut!»

Über die drei Testtage in Sepang hinweg wuchs der Optimismus von Pol Espargaró unentwegt an. Am Ende war er begeistert von der neuen GasGas/KTM-Werksmaschine – und maß Platz 13 keine große Bedeutung zu.

Nach zwei niederschmetternden Jahren als Repsol-Honda-Werkspilot hatte der 31-jährige Spanier gehöriges Lampenfieber, ob die Rückkehr auf den Prototypen aus Österreich vielversprechend verlaufen oder ob er vom Regen in die Traufe geraten würde. Am ersten Tag fuhr er noch hinterher und konnte kein eindeutiges Urteil abgeben. Am Samstag liefen ihm die Dinge trotz der Wetterkapriolen bereits deutlich besser von der Hand; als einer der wenigen im Feld machte er spürbare Fortschritte.

Der Durchbruch kam am Sonntag, an dem er sich rundum wohl fühlte auf seiner Maschine. «Heute war der beste Tag für uns», bestätigte der sympathische Familienvater aus Granollers. «Wir testeten verschiedene Dinge an der Aerodynamik und einige wichtige Parameter am Motor, und alle Verbesserungen funktionieren wirklich gut. Ich möchte der Motorenabteilung bei GASGAS, besser gesagt, in der Pierer Mobility Group ein großes Kompliment machen, denn sie haben mit Vollgas an der Weiterentwicklung gearbeitet und echt schöne Verbesserungen erzielt!»

© Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Miguel Oliveira Zurück Weiter

Den Verweis auf das eher mittelmäßige Endergebnis in der Zeitenliste ließ er nicht gelten. «Wir sind nicht mittelmäßig, sondern wir sind vorn dabei. Den ganzen Tag war ich unter den ersten fünf, nur an der Zeitenjagd am Ende, als sich die Rennstrecke in eine wahre Kinderstube verwandelte, in der jeder den anderen ausstechen wollte, habe ich mich nicht beteiligt. Meiner Meinung nach war heute nicht der Tag, um Top-Platzierungen zu erobern, das spielt erst bei den nächsten Tests in Portimao eine Rolle.»

«Wichtig ist, dass wir unsere Hausaufgaben erledigt haben, und das ist uns gelungen». meinte Pol. «Mit einer besonders schnellen fliegenden Runde wäre ich weiter vorne in der Zeitenliste, klar, doch mit dem Alter lernt man, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Ich bin happy mit dem Bike, und in Portimao werde ich zeigen, wo wir wirklich stehen.»

Dem Urteil der KTM-Piloten, die Beschleunigung könne weiter verbessert und der Leistungseinsatz noch dosierbarer werden, mochte er sich nicht anschließen. «Der neue Motor und die neuen Parameter, die wir heute ausprobiert haben, hat diese Punkte deutlich verbessert, der Motorenabteilung sind große Schritte gelungen», bestätigte er. «Man kann immer noch mehr verlangen. Wir sind alle Menschen und wir wollen unlimitiert neues Material, weil wir hoffen, dass uns das noch schneller macht. Doch manchmal ist es richtig, Schritt für Schritt voranzugehen. Diesen Schritt haben wir gemacht!»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350



Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546



Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)