Augusto Fernández (GASGAS): Verletzung und Zeitdruck

Augusto Fernández nach seinem Rennradunfall in Sepang

Augusto Fernández verletzte sich vor dem IRTA-Test in Sepang bei einem Rennradunfall. Doch der GASGAS-Werksfahrer biss die Zähne zusammen und sammelte einige Informationen zu seinem neuen Arbeitsgerät.

Augusto Fernández erlebte eine aufregende Woche auf dem Sepang International Circuit. Nach dem dreitätigen Shakedown-Test durfte der Moto2-Weltmeister von 2022 beim offiziellen IRTA-Test erstmals in diesem Jahr mit seinen diesjährigen Konkurrenten auf die Strecke. Doch auch die Zeit zwischen beiden Tests verlief für den Spanier nicht ohne Action. Denn am Tag nach dem Shakedown war er mit einem ausgeliehenen Rennrad auf der Strecke mit einem anderen Fahrer kollidiert und hatte sich dabei Prellungen und Schürfwunden zugezogen.

Doch der einzige MotoGP-Rookies des Jahres biss die Zähne zusammen und umrundete die Piste in Malaysia am Sonntag in 1:59,660 min. Damit fand er sich mit 1,771 sec Rückstand auf die Bestzeit von Luca Marini (Ducati) auf Gesamtrang 22 wieder. Auf seinen erfahrenen Teamkollegen Pol Espargaró fehlten ihm knapp neun Zehntelsekunden.

Der GASGAS-Werkspilot war froh über die zusätzlichen drei Testtage des Shakedowns, freute sich aber umso mehr, als der offizielle Test begann. «Dank des Shakedowns hatte ich eine Basis, um die nächsten Schritte zu machen. Ich konnte die schnellen Fahrer beobachten und mir einige neue Linien abschauen, die ich bisher noch falsch gefahren bin.»

Bereits nach dem Shakedown-Test hatte Fernández die Bereiche angesprochen, die ihm bei der Umstellung auf das MotoGP-Bike derzeit noch die größten Probleme bereiten. Auch nach zahlreichen Runden beim offiziellen Test in Sepang stellte er heraus: «Meine größten Schwachstellen sind immer noch die Bremsphasen.» Außerdem hielt Fernández fest: «Außerdem muss ich meinen Fahrstil anpassen, es ist ein langer Lernprozess. Ich brauche einfach noch Zeit, um mich weiter an das MotoGP-Bike zu gewöhnen.»

Trotz seiner Zurückhaltung ließ der 25-Jährige durchblicken: «Ich muss noch sehr viel lernen, dennoch bin ich mit unserer bisherigen Arbeit zufrieden. Ich fokussiere mich auf mich selbst, um das Maximum aus dem Bike zu holen und so nah wie möglich am besten KTM-Fahrer dran zu sein, das ist mein Ziel.»

Fernández stehen am 11. und 12. März noch zwei Testtage in Portimão zur Verfügung, bevor er zwei Wochen später an selbiger Stelle seinen ersten MotoGP-Grand-Prix bestreiten wird.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350



Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)