Johann Zarco (Ducati): Andere Fahrer haben es schwer

Johann Zarco bildete beim Sepang-Test als 16. das Schlusslicht des Ducati-Aufgebotes. Der Franzose rechnet sich dennoch gute Chancen für 2023 aus und meinte, dass die anderen Fahrer wenig Freude haben werden.

Johann Zarco startet 2023 in seine siebte Saison in der Königsklasse. Der WM-Achte des Vorjahres blieb beim offiziellen IRTA-Test in Sepang weitgehend unauffällig und reihte sich in der kombinierten Zeitenliste auf Gesamtrang 16 ein. Auf die Bestzeit von Markenkollege Luca Marini fehlten dem Prima-Pramac-Ducati-Piloten 0,963 sec. Während sieben der acht Fahrer des Werks aus Borgo Panigale in den Top-10 vertreten waren, war Zarco der einzige Pilot, der außerhalb dieser Platzierungen landete. Doch diese Tatsache beunruhigte den zweifachen Moto2-Weltmeister nicht.

© Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Miguel Oliveira Zurück Weiter

«Wir haben gute Fortschritte erzielt», holte der 32-Jährige aus. «Durch den Regen konnten wir keinen neuen Reifen mehr einsetzen, aber die Zeitenjagd war auch nicht mein Ziel. Ich wollte das Bike spüren und ein ordentliches Gefühl aufbauen, was ich auch geschafft habe.» Zu seinem Zeitenrückstand meinte Zarco: «Die anderen Ducati-Fahrer sind bereits sehr schnell und ich arbeite daran, ihnen zu folgen.»

Teil seines Testprogrammes waren auch Probeläufe für Ducati. «Es war mir eine Freude, einige Dinge für Ducati zu testen. Ich habe ein sensibles Gespür, wodurch ich ein gutes Feedback geben kann. Die GP23 ist schon sehr vollkommen. Sie ist im Handling, der Stabilität am Kurveneingang und auf der Bremse besser als das Vorjahresmodell. Ich habe einige Verkleidungen getestet, das war wirklich interessant. In Portimão werden wir ein sehr gutes Motorrad haben.»

Im Vorjahr schlossen fünf Ducati-Fahrer die Weltmeisterschaft in den Top-10 ab. Werden wir 2023 erneut eine derartige Dominanz zu sehen bekommen? Zarco ist sich sicher: «Für die anderen Hersteller und Fahrer wird es nicht leicht werden. Alle Ducati-Teams sind stark, selbst Alex Márquez hat sich besser als erwartet an das Bike gewöhnt. Sieben Ducatis in den Top-9 – das ist hart für die anderen, aber positiv für uns. Doch ich bin mir sicher, dass auch Fabio und Marc da sein werden. Sie sind exzellente Fahrer, die sich durchbeißen und somit auch Chancen auf den Titel haben.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350



Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546



Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996



Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)