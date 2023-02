Honda-Neuling Alex Rins (19.): «Noch viel Arbeit»

Alex Rins an seinem neuen Arbeitsplatz, der LCR-Honda-Box

Vier von sechs Wintertesttagen sind absolviert, LCR-Neuzugang Alex Rins berichtete nach dem Sepang-Test von einem besseren Gefühl und einer ersten Sprint-Simulation, für Portimão gibt es aber noch zu tun.

Im Vorjahr gewann Alex Rins noch auf der Suzuki GSX-RR zwei der letzten drei Saisonrennen, nach dem eintägigen Valencia-Test absolvierte er in Sepang nun seinen zweiten Auftritt auf der Honda RC213V. Nach total 149 Runden lag Rins in der kombinierten Zeitenliste mit einer guten Sekunde Rückstand auf Rang 19.

«Insgesamt bin ich ziemlich glücklich mit den Fortschritten, die ich an diesen drei Tagen gemacht habe», lautete das Fazit des LCR-Neulings nach dem ersten Test des Kalenderjahres. «Am Sonntag konnte ich mehr Runden drehen, wir haben nach dem verregneten Samstag also aufgeholt. Es gibt noch Dinge, die es zu verbessern gibt, ich fühle mich aber recht gut mit dem Motorrad, das Feeling ist gut. Ich habe ja noch nicht viele Kilometer auf diesem Bike, ich spüre aber einige gute Dinge, einige schlechte und einige, die es zu verbessern gilt.»

«Wir haben einige Teile getestet und auch ein Sprintrennen simuliert, zur gleichen Zeit wie Luca Marini. Wir haben es verglichen und waren in Sachen Rennpace 0,5 sec langsamer. Das ist nicht so viel, ich bin recht happy, für das erste Mal mit der Honda», gab der 27-jährige Spanier zu bedenken. «Ich bin die Simulation um 15 Uhr gefahren, statt der Mittagspause. Es war körperlich schon fordernd, weil du 100 Prozent gibst. An den GP-Wochenenden wird es aber sicher noch anstrengender.»

Rins macht keinen Hehl daraus, dass noch viel Arbeit auf ihn und seine neue LCR-Honda-Crew wartet: «Wir haben noch keine klare Basis, wenn es um das Set-up geht. Wir arbeiten aber hart. Nach der Sprint-Simulation und der schnellen Runde haben wir versucht, eine keine Änderung an der Elektronik vorzunehmen, und mein Vertrauen hat sich verbessert. Das bedeutet, dass es noch viel Arbeit zu erledigen gilt. Ich habe gehört, dass die vier Honda-Piloten eine ähnliche Meinung haben, wir hoffen also, in Portimão unterschiedliche Dinge zu testen.»

Auf der anderen Seite der LCR-Box berichtete Takaaki Nakagami, der seine sechse Honda-Saison geht: «Wir waren gut beschäftigt, wir haben viele Teile ausprobiert und viele wichtige Daten gesammelt. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, um das Motorrad zu verbessern, aber ich bin ziemlich glücklich, weil sich meine körperliche Verfassung verbessert hat und ich mich mit der Hand ziemlich gut fühle», verwies er auf die im Winter zum dritten Mal operierte rechte Hand.

«Es gilt weiter zu arbeiten und in Portimão viel zu testen», ging der Blick des Japaners auf den letzten Vorsaison-Test am 11. und 12. März voraus.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)