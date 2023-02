Pol Espargaró (GASGAS): Große Ziele für die Saison

Kaum ist der Sepang-Test beendet, fiebert GASGAS-Pilot Pol Espargaró bereits dem nächsten Einsatz bei den Tests in Portimão am 11. und 12. März entgegen – und nimmt für die neue MotoGP-Saison Top-5-Plätze ins Visier.

Ein neuer Markenname, ein anderes Team – und trotzdem fühlte sich Pol Espargaró beim Sepang-Test, als sei er von einer zweijährigen, plan- und ziellosen Irrfahrt wieder im Heimathafen angekommen.

Nachdem bei Honda viel Zeit mit Warten und unerfüllten Hoffnungen auf technische Lösungen verstrichen war, entwickelte der neue GASGAS-Werksfahrer über die drei Testtage in Malaysia hinweg das wohltuende Gefühl, mit seinen Fahranalysen tatsächlich etwas bewegen und Fortschritte machen zu können.

Die Beharrlichkeit, mit der die Techniker verschiedene Motorparameter und zum Teil radikale Aerodynamik-Teile auf Herz und Nieren prüften und dabei Tag für Tag Verbesserungen erzielten, erinnerten ihn an seine vier Jahre als Werksfahrer bei Red Bull KTM und gaben ihm das Gefühl, mit dem neuen Werksteam und den Testfahrern Dani Pedrosa, Mika Kallio und Jonas Folger an einem Strick zu ziehen.

Und wo er schon 2020 mit KTM den fünften Gesamtrang in der WM-Wertung erobert hatte, mit der ersten Pole Position für KTM beim Heim-Grand Prix in der Steiermark und fünf Podestplätzen als Highlights, legte er nun auch als GASGAS-Pilot die Latte hoch. «Top-5? Zweifellos – das muss unser Ziel sein», erklärte Pol Espargaró. «Keiner kann vorhersagen, was uns in dieser Saison erwartet, denn alle Rivalen sind sehr stark. Doch die Pierer Mobility AG hat bei der Weiterentwicklung die richtigen Schritte gemacht, und deshalb sage ich: Wir wollen vorne mitkämpfen, etwas Großes erreichen».

Der erste echte Gradmesser für das Niveau von GASGAS und KTM werde der Test in Portimão sein, so Espargaró weiter. «Sepang ist der richtige Kurs, um die Motorperformance zu testen, aber wenig aussagekräftig für den Verlauf der Saison. Nach drei Tagen ist jeder schnell, nach so vielen Kilometern ist es relativ leicht, auf gute Rundenzeiten zu kommen. Aber das ist irreführend, denn in den letzten Jahren waren viele Fahrer, die sich bei den ersten Tests in Sepang in Szene setzen konnten, später nicht einmal unter den ersten fünf. Letztes Jahr hatten wir hier den besten Rhythmus – und schau, was für ein Desaster-Jahr daraus geworden ist.»

Denn an einem GP-Wochenende haben Teams und Fahrer keine drei Tage, um sich minutiös auf eine Zeitenjagd vorzubereiten. Im Rennstress muss die Abstimmung nach wenigen Stunden stimmen, zumal künftig die Zeitenliste nach dem zweiten Training am Freitag über den direkten Q2-Aufstieg entscheidet, weil die Sprintrennen am Samstagnachmittag auf dem Programm stehen.

«Der Test in Portimão wird abermals interessant für uns, denn mit ihren Bergauf- und Bergab-Passagen ist die Strecke ideal, um an der Sitzposition, der Federung und anderen Fahrwerksdetails zu feilen. In Portugal, wo dann zwei Wochen später das erste Rennen steigt, macht es auch Sinn, einen Long-Run zu absolvieren. Vor allem aber werden wir dort zeigen können, wozu wir auf einer schnellen Runde fähig sind. Ich bin zuversichtlich», reibt sich Pol Espargaró die Hände.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

