Luca Marini: «Ich hoffe es für Pecco, für mich nicht»

Luca Marini hat nach Sepang beste Chancen auf den inoffiziellen Titel des MotoGP-Wintertest-Champions. Mit Blick auf den Saisonauftakt mahnt er aber vor den Fortschritten der Ducati-Werksfahrer und der Konkurrenz.

Luca Marini verfügt im Gegensatz zum Vorjahr nicht über die aktuellste Maschine aus Borgo Panigale. Der Bruder von Valentino Rossi sitzt auch 2023 auf der bereits bewährten Ducati GP22 und fuhr damit in beiden bisherigen Wintertests (am 8. November in Valencia und vom 10. bis 12. Februar in Sepang) die Bestzeit.

Der 25-jährige Italiener macht kein Geheimnis daraus, dass er in der Mooney-VR46-Box keine großen Updates erwartet und daher keine Entwicklungsarbeit leisten muss. Stattdessen konzentriert er sich auf die Abstimmungsarbeit und die Feinheiten, in Sepang hatte er auch schon Zeit für eine Sprint-Simulation.

Wenn auf der halben Distanz das Reifenmanagement vernachlässigt werden kann, werden die MotoGP-Sprints dann einem Moto3-Rennen gleichen? «Das hoffe ich nicht», entgegnete Marini lachend. «Ein Moto3-Rennen mit MotoGP-Bikes wäre gefährlich. Aber ja, es kann sein», meinte der VR46-Ducati-Pilot mit Blick auf die Leistungsdichte in der Königsklasse.

«Um ehrlich zu sein: Ich hätte ein etwas weniger hohes Niveau von den anderen Herstellern erwartet. Wir kennen ja Ducati, aber heute ist das Potenzial jedes Motorrads unglaublich. Vielleicht ist KTM ein bisschen in Verzug, aber Pol Espargaró war auf der GASGAS ja auch schon schnell, auch in Sachen Pace. Man weiß also nie, wir werden das erste Rennen abwarten müssen. Ich erwarte aber verrückte Rennen», schob der Moto2-Vizeweltmeister von 2020 nach.

Bevor in Portimão am 25. und 26. März die ersten WM-Punkte des Jahres vergeben werden, steht an selber Stelle am 11. und 12. März noch der letzte Vorsaison-Test an. Auch dort rechnet Marini nicht mit Neuheiten für seine 2022er-Ducati. «Nein, wenn du kein Werks-Bike hast, bekommst du keine neuen Teile», winkte er ab.

Betont gelassen ergänzte der VR46-Schützling: «Wir haben dieses gute Paket, mit dem Pecco die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ich bin happy, dieses Motorrad zu fahren, und ich hoffe natürlich, dass die anderen nicht zu viele gute Teile bekommen», konnte sich Luca ein Schmunzeln nicht verkneifen. «Sie haben aber am Sonntag in Sepang einen großen Schritt gemacht und es sieht so aus, als sei auch die GP23 von Anfang an bereit zu gewinnen.»

Wird sein Kumpel Pecco Bagnaia den Titel also erfolgreich verteidigen können? «Das hoffe ich für ihn, aber nicht für mich», grinste Marini schlagfertig.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

