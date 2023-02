Red Bull Ring: Voller Rennkalender mit MotoGP und Co.

Mit der MotoGP und der Formel 1 machen in der kommenden Saison einmal mehr die Königsklassen des Motorsports auf dem Red Bull Ring von Spielberg Halt. Der Rennkalender 2023 hat aber noch mehr zu bieten.

Seit 2016 macht die MotoGP-WM Jahr für Jahr im Herzen der Steiermark Station, Spielberg verwandelt sich auch im kommenden August wieder in ein Eldorado für Freunde dröhnender Motoren und Partystimmung. Alle Infos und Tickets für den «CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2023» von 18. bis 20. August sind online unter www.redbullring.com verfügbar.

Die österreichische Motorsport-Hochburg Spielberg empfängt im Jahr 2023 einmal mehr beide Königsklassen. Angeführt von Formel 1 (30. Juni bis 2. Juni) und MotoGP ist der Rennkalender nun komplett: Während sich die DTM und das ADAC GT Masters dieses Jahr zusammenschließen, wird mit dem Red Bull Ring Classics ein neues Event die PS-Fans begeistern.

Für alle Fans von ikonischen Rennautos, die im vergangenen Jahrhundert Geschichte geschrieben haben, wird 2023 aus dem Austrian Historic das Red Bull Ring Classics: Ein Feuerwerk des historischen Motorsports von 9. bis 11. Juni mit zehn sehenswerten Serien und einer Fülle an spektakulären Rennwagen aus aller Welt.

PS-Fans, die im Sommer 2023 die besten Rennserien der Welt an einem Ort hautnah erleben wollen, sind auf dem Red Bull Ring bestens aufgehoben. Der «Season Pass» beinhaltet die Formel 1, MotoGP, DTM und Red Bull Ring Classics. Mit diesem Allround-Ticket ist für Pass-Inhaber in der Variante «Premium» ein Tribünen-Fixplatz auf der überdachten Start-Ziel-Tribüne samt Parkplatz reserviert; in der Variante «Standard» ein Stehplatz bei Formel 1 und MotoGP, ein zugewiesener Sitzplatzbereich am DTM-Wochenende und beim Red Bull Ring Classics gibt es freie Sitzplatzwahl.

Übrigens: Den Startschuss für die Motorsport-Saison in Spielberg gibt nach einigen Jahren Pause wieder der Josefimarkt. Bis dahin sind Winterliebhaber, Drift-Spezialisten und Freunde von Schneefahrbahnen bei «Winter am Ring» herzlich willkommen. Die Auswahl reicht von Erlebnisrunden und Drift Sessions im Driving Center mit einem Porsche 718 Cayman S oder einem KTM X-Bow über Offroad-Winter-Trainings mit einem Land Rover Defender, mit Offroad-Buggys oder mit Schneemobilen bis hin zu einem Trial-Parcours im Boxengebäude.

Red Bull Ring Event-Highlights 2023*

Bis 26. Februar: Winter am Ring

25.-26. März: Saison Opening, Josefimarkt, Freies Fahren

26.-28. Mai: Histo Cup

09.-11. Juni: Red Bull Ring Classics

30. Juni-02. Juli: Formula 1 Großer Preis von Österreich

04.-06. August: IDM – Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft

18.-20. August: CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich

26.-27. August: Racing Days 2023, Rupert Hollaus Rennen

22.-24. September: DTM



*= Änderungen vorbehalten

Alle Infos zu Fahrerlebnissen und Events sowie zu Tickets und zum «Season Pass» gibt es unter www.redbullring.com.