CryptoDATA: Was steckt hinter dem RNF-Grossaktionär?

Das Unternehmen CryptoData Tech ist als Grossaktionär bei der RNF Racing Limited eingestiegen und taucht auch im Namen des RNF-MotoGP-Teams auf. CEO Ovidiu Toma erklärt, was sein Unternehmen macht.

Auch wenn es der Name vielleicht vermuten lässt: Mit Kryptowährungen hat CryptoData nichts zu tun, wie CEO Ovidiu Toma betont. An der Seite seines Global Strategy-Experten Bogdan Maruntis stellt der Rumäne klar: «Wir haben das Unternehmen 2013 gegründet, zunächst war es ein Data-Center, später wurde dieses in eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung umgewandelt. Wir haben uns mit der Kryptografie befasst, und nicht etwa mit Kryptowährungen.»

Und Toma erklärt: «Bei der Kryptografie geht es um Verschlüsselungen. Es ist eine Wissenschaft, die sich um die mathematischen Verschlüsselungsformen dreht. «Wir forschen und entwickeln Produkte in diesem Bereich, die auf dem Konzept der Cyber Security und jenem des Datenschutzes beruhen. Das heisst, wir entwickeln Hard- und Software und Algorithmen für die Daten-Übertragung zwischen Geräten, und zwar für die unterschiedlichsten Industrien.»

«Das ist das Schöne, Cyber Security und Datenschutz sind in allen Bereichen ein Thema, im Motorsport genauso wie in der IT, der Datenverarbeitung oder auch in der Lebensmittelverarbeitung, um mal ein verrückteres Beispiel zu nennen», schwärmt Toma daraufhin. Und er erklärt: «Wir haben erkannt, dass es der richtige Zeitpunkt war, um angesichts der Infrastruktur, die vorhanden war, in diesen Nischenmarkt vorzustossen. Wir entwickeln Technologien für die Anwender, mit denen sie sicherstellen können, dass sie vor Cyber-Attacken, möglichen Computerviren und anderen Bedrohungen sicher sein können.»

«Wir investieren auch viel in die Cyber-Security in der Automobilbranche, denn das ist ein wachsender und sich entwickelnder Markt. Die Fahrzeuge werden auch immer vernetzter, deshalb werden die Bedrohungen bei der Cyber Security auch grösser. Eine unserer Errungenschaften ist die Entwicklung eines Hypercar-Konzepts, um die Technologien, die wir entwickelt haben, zu präsentieren. Wir wollen natürlich nicht Autobauer werden. Wir entwickeln Technologien für die Automobil- und auch die Luft- und Raumfahrtindustrie, und auch für die Datenverarbeitung und dergleichen. Es klingt komplizierter als es ist», ergänzt Toma lächelnd.

Der Bezug zum Motorsport ergibt sich durch die persönlichen Vorlieben, offenbart der CEO ausserdem: «Unser Background kommt vom Motorsport, er war immer ein Hobby und eine Leidenschaft, denn man muss Benzin im Blut haben, um eine Technologie im Motorsport einsetzen zu wollen. Ich war selbst ein Hobby-Rennfahrer, und Bogdan fuhr früher Motorradrennen. Wir beide haben auch einen IT-Background.»

CryptoDATA ist im vergangenen Jahr als Grossaktionär bei der RNF Racing Limited eingestiegen. Das rumänische Unternehmen war da schon bekannt in MotoGP-Kreisen, als Namenssponsor beim Österreich-GP 2022. Mittlerweile ist CryptoDATA auch ein Personal Sponsor von Jorge Martin.

2022 blieb das Fahrer-Duo Andrea Dovizioso und Brad Binder meist hinger den Erwartungen, der Italiener wurde nach dem Misano-GP durch Cal Crutchlow ersetzt. 2023 tritt das Team mit Raúl Fernández und Miguel Oliveira an.