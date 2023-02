MotoGP auf ServusTV: Änderung im Kommentatoren-Team 21.02.2023 - 07:08 Von Gino Bosisio

© Instagram/@christianbruggertv ServusTV-Kommentator Christian Brugger © F.Glänzel Experte Stefan Bradl mit Alex Hofmann Zurück Weiter

Der deutschsprachige MotoGP-Sender ServusTV aus dem Red Bull Media House wird für 2023 eine Adaption in der On Air-Besetzung an den MotoGP-Rennwochenenden vornehmen.