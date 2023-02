Lucio Cecchinello (LCR): Die Tücken der Vorschriften

Alex Rins in Sepang: Er lag manchmal in den Top-Ten

Weil die Testtage für die Teams wegen der steigenden Anzahl von Grand Prix immer weniger werden, kann Honda weniger ausprobieren, die Entwicklung geht langsamer vor sich, meint LCR-Teamchef Cecchinello.

Das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello hat in der MotoGP-WM 2022 mit Alex Márquez und Taka Nakagami nur die Ränge 17 und 18 erreicht. Die Zeiten, als mit Cal Crutchlow 2016 (in Brünn und Las Termas die Río Hondo) und 2018 (in Phillip Island) drei Siege errungen wurden, liegen weit zurück. Sogar Podestplätze sind längst Mangelware geworden, kein Wunder, wenn sogar Repsol-Honda im Vorjahr nur zwei erzielt hat. Und Rang 10 in der Team-WM 2022 unter zwölf Rennställen ist auch nicht das, was sich der ehrgeizige Teambesitzer unter einer gelungenen Saison vorstellt.

Trotzdem zeigt sich Lucio Cecchinello, der 2006 erstmals ein MotoGP-Team mit Honda (und Casey Stoner) betrieben hat, loyal. Er weiß, dass sich die japanischen HRC-Ingenieure schon mehrmals aus Schwächephasen herausgewurstelt haben und setzt große Hoffnungen auf Neuzugang Alex Rins, der 2022 auf der Suzuki GSX-RR zwei der drei letzten Rennen gewonnen hat.

Trotzdem macht sich auch der LCR-Teamchef Gedanken über die mangelnde Schlagkraft von Honda. «Marc Márquez hat sich im Juli 2020 verletzt, seine Genesung hat viel länger gedauert als erwartet», hält der ehemalige 125-ccm-GP-Pilot fest.

Der renommierte Teambesitzer will sich nicht näher zu diesem Thema nicht äußern. Aber wir wissen, dass nach der Verletzung von Márquez bei Honda kein Spitzenfahrer mehr verfügbar war, der mit den offensichtlichen Tücken der RC213V zurechtkam und den HRC-Ingenieuren die Richtung vorgab.

2021 ging HRC den verzweifelten Weg von «customized bikes», weil mit dem von Márquez bevorzugten Modell die anderen Fahrer nicht zurechtkamen. Aber auch die Idee von maßgeschneiderten MotoGP-Rennmaschinen für jeden der vier Fahrer führte nicht zum Erfolg.

Test- und Ersatzfahrer Stefan Bradl bemängelte schon 2021, dass mit der Honda das Potenzial aus neuen, weichen Reifen nur zu 80 Prozent ausgeschöpft werden kann. Die Fahrer standen deshalb auf tristen Startplätzen, klagten über zu hohen Reifenverschleiß und über eine mangelhafte Rennpace. Darüber jammerte auch Marc Márquez 2022 regelmäßig, nicht nur nach Platz 10 beim Mugello-GP.

Zwei Jahre später sagte Marc Márquez beim Sepang-Test: «Unser größtes Problem bleibt der Mangel an Traktion. Darunter leider natürlich die Beschleunigung.»

Auch Lucio Cecchinello verheimlicht nicht, dass sich seine aktuellen Fahrer Rins und Nakagami mehr Traktion und Grip wünschen.

«An diesem Bereich haben wir beim Sepang-Test gearbeitet. Aber wir sind ein Team, kein Motorrad-Designer. Wir können nur verwenden, was uns zur Verfügung gestellt wird», erklärte Cecchinello gegenüber SPEEDWEEK.com. «Doch Honda ist durch die aktuellen Vorschriften bei der Entwicklung eingeschränkt, weil es immer weniger offizielle MotoGP-Testfahrten gibt. Wenn du keine ‚concessions‘ hast und während der Saison keine Updates erlaubt sind, wird das Aufholen und die Entwicklung erschwert, es passiert langsamer. Doch bis zu einem gewissen Punkt stimme ich diesen Vorschriften zu, weil die Kosten sonst explodieren würden.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)