MotoGP-Sprint: Das sagen die Fahrer zum Zeitplan 2023

In genau einem Monat beginnt in Portimão mit den ersten Trainings-Sessions das erste GP-Wochenende des Jahres, erstmals mit dem neuen MotoGP-Format. Das sagen Quartararo, Márquez, Bagnaia und Miller dazu.

Im Zuge der Einführung des Sprints am Samstag um 15 Uhr (halbe Distanz, halbe Punkte) nahmen der Motorrad-Weltverband FIM und MotoGP-Promoter Dorna wesentliche Änderungen am Zeitplan der GP-Wochenenden vor: So werden nun die zehn Fixplätze für Q2 in der Königsklasse bereits nach dem zweiten Training am Freitag vergeben. Das MotoGP-Qualifying steht dann am Samstagmorgen ab 10.50 Uhr im Programm.

«Wir müssen vor allem konstant sein», hielt Fabio Quartararo mit Blick auf das neue GP-Format fest. «Wenn du dich verletzt, verpasst du nicht nur ein Rennen, sondern eineinhalb an einem Wochenende. Man muss also wirklich beständig sein und versuchen, das bestmögliche Ergebnis zu holen. Mental und körperlich wird es im Vergleich zum Vorjahr noch einmal ein anderer Level sein», glaubt der Yamaha-Star.

«El Diablo» weiter: «Es wird eine ziemliche Veränderung sein, vor allem im Hinblick auf den Sonntag. Denn normalerweise hatten wir am Samstagnachmittag mit dem FP4 eine Session, in der wir im Grunde das Rennen vorbereitet haben. Jetzt dagegen haben wir um 15 Uhr den Sprint, es wird also schwierig, das ‚echte‘ Rennen am Sonntag vorzubereiten. Am Freitagnachmittag müssen wir uns außerdem bereits direkt für das Q2 qualifizieren, gleichzeitig aber auch schon an das Rennen denken. Es werden sehr intensive Wochenenden, aber es ist unser Job zu performen – und wir werden es tun.»

Marc Márquez sieht es ähnlich: «Die Wochenenden werden intensiv sein, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Du musst super konzentriert sein und darfst keine einzige Session vergeuden. Alles zählt und hat eine Bedeutung.»

«Wir haben das Glück, dass wir in der MotoGP die Safety Commission haben und sie hören den Fahrern zu», fuhr der Repsol-Honda-Star fort. «Wenn wir einmal drei oder vier Sprints gefahren sind, werden wir darüber sprechen. Das muss man, wenn es einen großen Format-Wechsel gibt. Vielleicht wird es in den nächsten Jahren ein paar Anpassungen geben, das ist normal und natürlich. Zunächst müssen wir aber in die Weltmeisterschaft starten, danach können wir das Format beurteilen. Wir wissen aber, dass es intensiver sein wird.»

Pecco Bagnaia geht ebenfalls davon aus, dass die Einführung des Sprints für den Ablauf an einem GP-Wochenende einen großen Unterschied macht. «Wir müssen clever sein, uns daran anzupassen. Es ist jetzt aber schwierig, mehr dazu zu sagen, solange man noch keinen Sprint gefahren ist. Nach dem ersten Sprint wird man besser verstehen, auf welche Weise man mit diesem neuen Zeitplan arbeiten muss», hielt sich der Ducati-Werksfahrer zurück.

Das die Konstanz mit total 42 Starts und einer maximalen Ausbeute von 37 Punkten pro Wochenende nun besonders wichtig sei, wollte der Titelverteidiger nicht unbedingt so stehen lassen: «Die Konstanz war immer schon der Schlüssel eines Champions. Ich glaube aber, dass der Speed noch wichtiger als die Beständigkeit ist. Es ist eine Mischung. Mit Sicherheit ermöglicht dir die Konstanz, vorne zu sein. Du brauchst aber auch den Speed, um Weltmeister zu sein.»

Offroad-Fan Jack Miller erzählte: «Ich komme ja aus dem Dirt-Track und Motocross, wo die Rennen realtiv kurz sind. Ich bin am Ende des Vorjahres zu Hause in Australien ein Dirt-Track-Rennen gefahren und habe einen halben Tag gebraucht, mich wieder daran zu gewöhnen, wie schnell alles passiert und wie wichtig der Start und die erste Kurve sind, sonst ist das Rennen schon so gut wie gelaufen.»

«Wenn man sich die Statistik anschaut, dann ist die erste Hälfte der Rennen immer meine Stärke. Deshalb hoffe ich, dass mir die Sprints entgegenkommen», ergänzte der Red Bull-KTM-Werksfahrer. Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß: «Ich freue mich sehr auf die Sprints und darauf, den Fans am Samstag eine zusätzliche Show zu bieten. Ich glaube, auch für uns als Fahrer ist es aufregend, bei so einer radikalen Veränderung dabei zu sein, nachdem die MotoGP 15 Jahre oder so ziemlich gleichgeblieben ist. Ich bin überzeugt, nach den ersten paar Sprints wird es keine Frage mehr sein, alle werden sie lieben – und einige Leute werden die Sprints sogar lieber mögen als die Hauptrennen.»

Der Zeitplan für die Motorrad-WM 2023

Freitag:

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3 Practice 1

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2 Practice 1

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP Practice 1



13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3 Practice 2

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2 Practice 2

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP Practice 2



Samstag:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3 Practice 3

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2 Practice 3

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP Free Practice

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP Qualifying 2



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3 Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2 Qualifying 2

15:00 Uhr: MotoGP-Sprint



Sonntag:

09:45 – 9:55 Uhr (10 min): MotoGP Warm-up

10.00 Uhr: MotoGP Riders Fan Parade

11.00 Uhr: Moto3-Rennen

12.15 Uhr: Moto2-Rennen

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen