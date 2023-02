Losail Circuit-Umbau voll im Gang: Riesiger Aufwand

2023 findet der MotoGP-Event in Doha/Katar im November statt im März statt, denn am Losail Circuit wird wegen der Formel 1 kräftig umgebaut.

Erstmals seit 2006 wird in dieser Saison die Motorrad-Weltmeisterschaft nicht auf dem Losail International Circuit in Doha/Katar beginnen, denn die Rennstrecke wird für die Saison 2023 kräftig umgebaut, um die Wünsche der Formel-1-Vertragspartner von Liberty Media mit CEO Stefano Domenicali zu erfüllen.

Wegen der Covid-19-Seuche ist 2021 erstmals ein Formel-1-GP in Doha ausgetragen worden, weil die Rennen in Asien ausfielen. Doch die Infrastruktur reichte den F1-Verantwortlichen nur für diesen Ausweichtermin, sie drückten wegen der vielen GP-Absagen in Asien ein Auge zu. 2022 fehlt der Losail Circuit wieder im Formel 1-Kalender.

Inzwischen wurde allerdings ein 10-Jahres-Vertrag mit den Katari vereinbart, deshalb muss die Infrastruktur in Losail an die üblichen Standards angepasst werden – wie sie für die Formel 1 in Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien im Mittleren Osten bereits vorzufinden sind.

In Katar wurde bisher wegen der Formel 1 für den Grand Prix 2021 die Boxengassen-Einfahrt angepasst, zudem wurden in einigen Kurven doppelte Randsteine gelegt (vor allem innen), die Banden sind an vielen Stellen verstärkt worden.

Der Auftakt zur MotoGP-Saison 2023 geht von 24. bis 26. März erstmals in Portimão über die Bühne. Der Promoter bezahlt deshalb einen bestimmten finanziellen Aufschlag auf die üblichen GP-Gebühren. Denn in Portugal steht die Landesregierung hinter dem Event, es existiert viel Euphorie wegen des fünfffachen MotoGP-Siegers Miguel Oliveira, dazu steuern auch die Tourismusbehörden der Algarve ausreichend Finanzmittel bei. Dass FIM-Präsident Jorge Viegas aus Portugal kommt und seinen Einfluss in der Heimat geltend macht, kommt auch zur Geltung.

Auf dem Losail Circuit wird der Motorrad-GP erst von 17. bis 19. November 2023 relativ zeitnah zum Formel-1-GP (er findet am 8. Oktober statt) durchgeführt. Bis dahin wird das Areal des bisherigen Fahrerlagers auf der rechten Seite der Start-Ziel-Geraden zu einem monströsen VIP-Village umgebaut.

SPEEDWEEK.com-Mitarbeiter Achmed Feisal gelang es, auf der Baustelle am Losail International Circuit erste Bilder zu machen. «Wegen der vielen Gräben und Löcher war es schwierig und gefährlich, sich auf der Baustelle zu bewegen», berichtete Feisal.

Bis zum Herbst wird die neue Boxenanlage auf der linken Seite der Start/Ziel-Geraden (in Fahrtrichtung) errichtet. Es wird also die gesamte Boxenanlage samt Boxengasse und Fahrerlager auf die andere Fahrbahnseite nach links transferiert. Dazu werden auf der Rückseite der neuen Boxen neue Paddock Offices gebaut, auch ein Tunnel vom Zuschauerbereich ins Fahrerlager wird gegraben.

Über den neuen Boxen werden geräumige Hospitality Lounges geplant, für die Formel 1 werden auf der Innenseite der Kurve 1 zahlreiche VIP-Lounges errichtet. Dazu entstehen neben der Start/Ziel-Tribüne zusätzliche Zuschauertribünen in den Kurven 1, 2 und 16.

Die Haupttribüne, die bisher in Fahrtrichtung links auf der Start- Ziel-Geraden platziert war, wird gegenüber auf der rechten Seite der Rennstrecke neu aufgestellt. Der Aufwand beim Tribünenbau wird wegen der Formel 1 vergrößert, denn bisher existierten nur 8000 Tribünenplätze. Wegen der Hitze scheuen die meisten Fans einen Besuch des Katar-GP.

Die Bauarbeiten in Losail begannen bereits im vergangenen Sommer. In der Formel 1 ist noch nicht entschieden, on der Katar-GP im Frühjahr geplant wird, weil bisher nicht absehbar ist, wie lange die Baumaßnahmen dauern. Voraussichtlich wird der F1-Termin vorsichtshalber in den Herbst verschoben, auch wenn er dann zeitlich in die Nähe des MotoGP-Events rücken wird.

Am Strecken-Layout auf dem 5,380 km langen und mit 16 Kurven gespickten Losail Circuit (eröffnet am 30. September 2004) in Doha wird sich hingegen wenig ändern. «Es wird praktisch identisch bleiben», war beim Assen-GP bei der Dorna zu hören. Aber es werden für die Formel 1 einige Asphalt-Auslaufzonen vergrössert. Außerdem wird die gesamte Fahrbahn neu asphaltiert werden.

Übrigens: Die Superbike-WM gastiert 2023 nicht in Doha. Und der Motorrad-GP wird 2024 wie üblich wieder als Auftaktrennen im März stattfinden.

Seit 2004 ist die MotoGP insgesamt 20mal in Doha aufgetreten. 2008 wurde der Events wegen der Hitze erstmals als Flutlichtrennen ausgetragen. 2020 fiel die «premier class» der Corona-Pandemie zum Opfer, es wurden nur die WM-Läufe der Moto3 und Moto2 ausgetragen, weil diese Teams nach den Tests bereits vor Ort waren. Die MotoGP-Teammitglieder- und Fahrer hingegen waren nach dem Test (er fand eine Woche vorher statt) heimgereist. Und die Italiener hätten damals nach der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne gehen müssen.

Der Losail Circuit wurde vor mehr als 20 Jahren in etwas mehr als einem Jahr fertiggestellt und kostete der «Qatar Motor and Motorcycle Federation» (QMMF) damals ca. 58 Millionen US-Dollar. Die Umbaukosten werden auf $ 20 Mio. geschätzt.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas (F1 China)

30. April: Jerez/Spanien (F1 Baku)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Aragón/Spanien

04. Juni: Mugello/Italien (F1 in Catalunya)

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Monza)

10. September: Misano/Italien

24. September: Sepang/Malaysia (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

08. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Katar)

22. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Texas)

29. Oktober: Mandalika/Indonesien (F1 Mexiko)

12. November: Doha/Katar

19. November: Valencia/Spanien (F1 Las Vegas am 18.11.)