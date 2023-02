Die Losail-Umbauten kosten rund 350 Millionen Euro

Weil den Formel-1-Machern die Infrastruktur auf dem Losail Circuit nicht reichte, müssen jetzt für die GP-Piste in Doha € 350 Mio. investiert werden. Domenicali und Ezpeleta überzeugten sich von den Baufortschritten.

Gestern überzeugte sich eine hochrangige Abordnung aus der Formel 1 und der MotoGP-Weltmeisterschaft auf dem Losail Circuit in Doha von den Baufortschritten auf der 5,380 km langen und mit 16 Kurven gespickten GP-Rennstrecke, die am 30. September 2004 eröffnet wurde und bereits am 2. Oktober 2004 erstmals Schauplatz eines Motorrad-GP war.

Für die Formel 1 reiste CEO Stefano Domenicali, der ehemalige Ferrari-Teamprinzipal und spätere Lamborghini-Geschäftsführer, von den Formel-1- Testfahrten in Bahrain nach Katar, während Dorna-CEO Carmelo Ezepleta seinen Sohn und Sportdirektor Carlos mitbrachte, dazu den neuen MotoGP Safety Officer Tomé Alonso, der Franco Uncini ersetzt. Der 500-ccm-Weltmeister von 1982 hatte diese Aufgabe 2013 vom Belgier Claude Danis übernommen und sich nach dem Valencia-GP 2022 mit fast 68 Jahren zur Ruhe gesetzt.

Tomé Alfonso, der im Motorsport die Beraterfirma «racingloop» betreute, als FIM-Funktionär tätig ist und dank dieser Aufgabem immer wieder mit dem MotoGP-Sport in Kontakt gewesen ist, hat die Funktion des Safety Officers im Winter übernommen. Er war in auf dem Losail Circuit in der Anfangsphase jahrelang als Rennstrecken-Manager tätig und erfüllte diese Aufgabe später auch im MotorLand Aragón und auf dem Sokol Circuit in Kasachstan.

Die Funktionäre von Dorna und Formel 1 wurden von Abdul Rahman bin Abdul Latif Al Mannai empfangen. Er ist Präsident der Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF), die im Juli 1987 gegründet wurde. Diese «non profit goverment organization» ist die einzige Motorsport-Behörde in Katar und tritt auch als Promoter der WM-Läufe auf dem Losail Circuit auf – also als Veranstalter von Formel 1 und MotoGP. Die Formel-1-WM wird ab 2023 jetzt zehn Jahre lang im Wüstenstaat auftreten.

Die Gäste bekamen im QMMF-Hauptquartier eine eindrucksvolle Power-Point-Präsentation zu sehen. Eine Schautafel trug den Titel «Upgrade of Lusail Circuit and Surrounding Roads», eine andere beschrieb unter der Schlagzeile «Racetrack and Infrastructure» die geplanten Baumaßnahmen.

Die Umbauten an der Rennstrecke:

- neuer Asphaltbelag, neue Bordsteine, neues Drainage-System

- verbesserte Sicherheitsbarrieren

- völlig neue Infrastruktur-Netzwerke

- drei neue Tunnels

- neue interne Straßen und Auto-Parkflächen

- weitere Baumaßnahmen innerhalb des Rennstrecken-Areals

Stefano Domenicali und Carmelo Ezpeleta zeigten sich von den Baufortschritten beeindruckt. Es besteht laut QMMF keine Gefahr, dass die Arbeiten nicht rechtzeitig bis zum Formel-1-GP (6. bis 8. Oktober) fertiggestellt werden. Der MotoGP-Event auf dem Losail Circuit wird erst von 17. bis 19. November 2023 durchgeführt.

Übrigens: Der Losail Circuit wurde vor mehr als 20 Jahren in etwas mehr als einem Jahr fertiggestellt und kostete der «Qatar Motor and Motorcycle Federation» (QMMF) damals ca. 58 Millionen US-Dollar.

Die Umbaukosten werden jetzt mit unfassbaren 350 Millionen Euro beziffert. Die dringend nötige Entwässerungsanlage hat die Kosten zusätzlich in die Höhe getrieben.

Aber die Katari sind an andere Investitionsummen gewöhnt. Die Kosten für die Fußball-WM im November und Dezember 2022 wurde mit mehr als 200 Milliarden US-Dollar angegeben. Das Turnier in Katar war die teuerste Weltmeisterschaft aller Zeiten.