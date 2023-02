Maverick Viñales: 339 km auf dem Mountainbike 27.02.2023 - 07:15 Von Mario Furli

© Instagram/@maverick12official Maverick Viñales nutzt das Mountainbike zur Vorbereitung

Die MotoGP-Saison beginnt in einem Monat in Portimão, Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales bestreitet aber bereits in dieser Woche in Andalusien sein erstes Rennen der Saison – allerdings auf dem Mountainbike.