Zell am See: Maverick Viñales meistert Ironman 70.3 29.08.2022 - 07:55 Von Mario Furli

© Oeser privat Maverick Viñales mit Dr. Lutz Oeser, Eventmanager ADAC Sachsen

Aprilia-Ass Maverick Viñales reichte ein Rennwochenende in Österreich offenbar nicht: Eine Woche nach dem MotoGP-Rennen in Spielberg bestritt er in Zell am See gleich noch einen Ironman 70.3-Triathlon.