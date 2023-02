Lucio Cecchinello: Mit Alex Rins zu neuen GP-Siegen?

LCR-Honda hat seit 2018 kein MotoGP-Rennen mehr gewonnen. das soll sich mit Alex Rins 2023 ändern. «Sogar ein Erfolg in einem Sprint Race wäre großartig», meint Teamchef Lucio Cecchinello.

Das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello ist in der MotoGP-Weltmeisterschaft 2022 mit Alex Márquez und Taka Nakagami über die Ränge 17 und 18 nicht hinausgekommen. Für die Saison 2023 wurde der Spanier durch seinen Landsmann Alex Rins ersetzt, der wegen des Rückzugs von Suzuki Ecstar verfügbar war.

Mit Alex Márquez, der nach der Saison 2020 von Repsol-Honda kam, hat die LCR-Mannschaft in den letzten Jahren schon einmal einen Fahrer aus einem Werksteam Unterschlupf gewährt. Der zweifache Weltmeister hatte sich dann mehrmals beschwert, dass sich bei LCR weniger technisches Personal um seine Wünsche kümmerte als bei Repsol.

«Wir haben natürlich mit Rins darüber diskutiert, dass er sich in den sechs Jahren bei seinem bisherigen Hersteller an die Vorzüge eines Factory Teams gewöhnt hat», erzählte Lucio Cecchinello im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Jetzt fährt er in einem Satellitenteams, wenn auch mit einem Werksmotorrad. Aber Alex Rins ist fair und intelligent genug, um zu verstehen, dass er jetzt eine andere Situation vorfindet. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht alle Anstrengungen unternehmen, um ihn zu unterstützen. Er hat vielleicht inzwischen gesehen, dass wir doppelt so viele Stunden arbeiten wie normale Arbeitskräfte, die in der Fabrik beschäftigt sind. Dazu kommt, dass er unsere Strukturen 2022 verbessert haben. Beefy Bourguignon agiert jetzt für beide Fahrer als Technical Director. Er beobachtet die beiden Crew-Chiefs Klaus Nöhles bei Taka und David Garcia bei Alex Rins. Dadurch haben wir definitiv eine viel stärkere Strukturen in der Box. Wir sind jetzt näher ans Werksteam herangerückt.»

Die Zeiten, als LCR-Honda mit Cal Crutchlow 2016 (in Brünn und Las Termas die Río Hondo) und 2018 (in Phillip Island) drei MotoGP-Siege errungen hat, liegen weit zurück. Sogar Podestplätze sind längst Mangelware geworden, kein Wunder, wenn sogar Repsol-Honda im Vorjahr nur zwei erzielt hat. Und Rang 10 in der Team-WM 2022 unter zwölf Rennställen war auch nicht das, was der ehrgeizige Teambesitzer angepeilt hat.

Kann Alex Rins, der auf der Suzuki im Vorjahr zwei der letzten drei Rennen gewonnen hat, bei LCR wieder um Siege fighten?

«Wieder Rennen zu gewinnen, ist natürlich eines unserer Ziele», versichert Lucio Cecchinello, der 2006 erstmals ein MotoGP-Team mit Honda (und Casey Stoner) betrieben hat. «Sogar ein Erfolg in einem Sprint Race wäre großartig. Es gibt definitiv immer eine Chance, denn wir werden 21 Sprints und 21 Rennen über die volle Distanz haben. Auch die meteorologischen Bedingungen können uns manchmal in die Hände spielen. Wir konzentrieren uns sicher darauf, wieder in die Toppositionen zurückzukehren.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

