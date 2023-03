Neues Buch am 17. Mai: «BEING MARC MÁRQUEZ»

In zweieinhalb Monaten erscheint im Pantauro-Verlag ein Buch, das die Karriere von Marc Márquez beschreibt, hinter die Kulissen blickt und einen tiefen Blick in die Seele des Champions erlaubt.

Marc Márquez ist seit seiner Kindheit auf Rennmotorrädern unterwegs. Doch wie wurde aus einem unbekannten Amateur einer der erfolgreichsten Motorradrennfahrer aller Zeiten? Sein Buch «Being Marc Márquez – wie ich meine Rennen gewinne» bietet einen Blick hinter die Kulissen seines Wegs an die Spitze der MotoGP-Rennwelt und beleuchtet die Höhen und Tiefen seiner Reise.

Es handelt sich um keine lineare Biografie, denn die Geschichte seines Lebens, seiner Karriere als achtfacher Weltmeister ist noch längst nicht zu Ende geschrieben. Vielmehr offenbart der Mensch hinter dem ikonischen Kürzel #MM93, was ihm auf der Rennstrecke und im Leben wichtig ist, was ihn leitet und zu einem der siegreichsten Racer aller Zeiten macht.

Marc Márquez öffnet erstmals sein Visier und gestattet einen tiefen Blick in die Seele eines kompromisslosen Racers, unermüdlichen Kämpfers und gnadenlos optimistischen Familienmenschen. In acht Kapiteln lässt er den Leser näher an sich heran als jemals zuvor und erlaubt einzigartige Einblicke in seine Gefühlswelt auf und neben der Rennstrecke. Er erzählt von seiner Leidenschaft, die seine Persönlichkeit prägt wie nichts anderes – und Millionen Menschen Sonntag für Sonntag von den Stühlen reißt.

«Being Marc Márquez» ist eine bildstarke und modern designte Bild-Textband-Biografie, die dem Leser das Gefühl gibt, bei 350 km/h selbst mit auf dem Motorrad zu sitzen. Ein Muss für jeden MotoGP- und Motorrad-Fan.

Die Kapitelübersicht:

Kurve 1, TECHNIK

Wie es sich anfühlt, ein MotoGP-Bike am Limit zu bewegen

Kurve 2, KONZENTRATION

Routinen, die das Leben leichter machen

Kurve 3, LOYALITÄT

Warum das Gras auf der anderen Seite nicht immer grüner ist

Kurve 4, FREUNDSCHAFT

Das Umfeld, das ich für meine Performance brauche

Kurve 5, DAHEIM

Mein Vater, mein Bruder, ich und der Weg an die Spitze

Kurve 6, EGO

Wie ich mir hole, was ich brauche – auf der Strecke wie abseits

Kurve 7, VORBILD

Was es bedeutet, für viele Menschen ein Held zu sein

Kurve 8, DURCHBEISSEN

Der lange Weg zum Comeback

Autor Werner Jessner, Gründungsmitglied der Redaktion des «Red Bulletin», schreibt seit mehr als einem Jahrzehnt über Extremsportler. Ihn interessiert neben der physischen vor allem die mentale Komponente von Ausnahme-Athleten.

BEING MARC MÁRQUEZ – wie ich meine Rennen gewinne

Aufgezeichnet von Werner Jessner.

Verlag: PANTAURO

Erscheint am 17. Mai 2023

Ca. 240 Seiten, 20 cm x 26 cm

ISBN: 978-3-7105-0106-7

Ladenpreis: € 36,00 [A/D]