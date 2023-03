GASGAS-Tech3: Dauergast beim Autolackierer

Das Tech3-Team bestreitet die fünfte MotoGP-Saison für Pierer Mobility. Die Trucks mussten viermal neu lackiert werden. «Das gehört zum Geschäft», lacht Teambesitzer Hervé Poncharal.

Heute brechen die frisch lackierten Trucks des neuen GASGAS Factory Racing Tech3-Teams nach Portimão auf, wo am kommenden Samstag und Sonntag der letzte MotoGP-Wintertest stattfindet. «Die Transportfahrzeuge schauen schön aus. Sie sind jetzt rot und weiß mit den riesigen GASGAS-Buchstaben», stellte Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. Tech3 bringt in der kommenden Saison mit den GASGAS-Werkspiloten Pol Espargaró und Augusto Fernández ein neues Fabrikat in die «premier class». «Wir werden mit unseren Trucks einen großartigen Eindruck hinterlassen.»

Bei der Frage, wie oft die Tech3-Mannschaft in den letzten Jahren die Zugmaschinen und Auflieger neu lackieren musste, bricht Poncharal in schallendes Gelächter aus. «Sehr oft», räumte er zuerst ein. Und nach einem kurzen Nachdenken ergänzte er: «Wir waren nach der Saison 2018 beim Autolackierer, als wir von Yamaha zu KTM umgestiegen sind. Im ersten Jahr haben wir für die Red Bull Energy Drinks geworben, aber im Gegensatz zur orangen KTM-Mannschaft im Design der Scuderia Toro Rosso. Für 2020 haben wir umgestellt auf die Red Bull Organics-Farben; 2021 sind wir ganz in KTM-Orange angetreten, 2022 ebenfalls. Da mussten wir ausnahmsweise nicht in die Lackiererei. Und jetzt haben wir die Trucks für GASGAS auf die neuen rot-weißen-Farben für GASGAS umgefärbt.»

«Wir haben also die Lackierung der Lkw in fünf Jahren viermal verändert. Ich weiß nicht, wie viel Lack da jedes Jahr aufgebracht wurde. Insgesamt ist es eine ganze Menge, das steht fest. Aber das macht mir nichts aus, das gehört zum Geschäft. Wir müssen dem Trend folgen. Die Pierer Mobility Gruppe wächst. Es gibt Veränderungen von Jahr, es kommen immer neue Fabrikate dazu. Mit GASGAS kam in den letzten Jahren eine neue Marke dazu. Es gehört zur Strategie von Stefan Pierer, auch diese Marke in allen Motorsportserien zu verankern, Marketing zu betreiben und alle Fabrikate im Motorsport zu promoten.»

«Wir haben jetzt sehr viel Lack auf unseren Trucks, der Rost hat keine Chance mehr. Wir haben den perfekten Rostschutz», ist Poncharal überzeugt.