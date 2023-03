Hervé Poncharal: «Sieg mit Pol wäre unbeschreiblich»

«Pol ist besessen davon, endlich sein erstes MotoGP-Rennen zu gewinnen. Es wäre schön, wenn wir mit Tech3 etwas dazu beitragen könnten», erklärte GASGAS-Teamchef Poncharal.

Das KTM Racing Factory KTM-Tech3-Team hat in den letzten zwei Jahren mit Danilo Petrucci und Iker Lecuona und dann mit Remy Gardner und Raúl Fernández einige Enttäuschungen erlebt. Aber Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal betont, dass der Technical Support» aus Munderfing nie zu wünschen übrigließ. Er weiß aber auch, dass er jetzt mit Pol Espargaró einen Fahrer unter seinen Fittichen hat, der für KTM zwischen 2018 und 2020 schon zwei Pole-Positions errungen und sechs Podestplätze errungen und in den vier Jahren ab 2017 viel zum Vormarsch der Österreicher in der MotoGP-Klasse beigetragen hat.

Hervé Poncharal hat in all den Yamaha-Jahren von 2001 (mit Jacque und Nakano) bis Ende 2018 (mit Zarco und Syahrin) nie ein Rennen in der «premier class» gewonnen; das gelang erst 2020 im zweiten KTM-Jahr mit Miguel Oliveira in Spielberg und Portimão.

«Wir haben diese Pechsträhne mit Miguel 2019 in Spielberg beendet», hält der Franzose fest. «Wir haben damals richtig aufgeatmet, weil wir damals schon glaubten, es wird nie passieren. Wir haben vorher einige zweite Plätze erreicht, aber oft sind wir wegen Sekundenbruchteilen am ersten MotoGP-Sieg gescheitert, auch mit Johann Zarco. 2019 haben wir den Bann gebrochen. Tech3 hat bewiesen, dass wir gewinnen können. Mit Pol Espargaró haben wir jetzt einen Fahrer, der an diese Erfolge anknüpfen kann. Er hat das klare Ziel, endlich ein MotoGP-Rennen für sich zu entscheiden. In einem Teil seines Gehirns hat sich vielleicht sogar eine Besessenheit eingenistet. Ich träume davon, dass unser nächster MotoGP-Sieg mit Pol Espargaró passieren wird. Es wäre ein unglaubliches Gefühl für uns, wenn wir etwas dazu beitragen könnten, für die Marke GASGAS, für Stefan Pierer, Hubert Trunkenpolz, Pit Beirer und so weiter.»

Poncharal weirer: «Pol war bei uns drei Jahre mit Yamaha, dann vier Jahre bei KTM und zwei Jahre bei HRC, ohne dass er ein Rennen gewonnen hat. Wenn es ihm mit uns gelingen würde, wäre das ein einmaliges Erlebnis, fast so schön wie unser allererster MotoGP-Sieg mit Miguel 2019. Ich weiß, wie viel Pol das bedeuten würde. Er hat sich seit dem Beginn unserer Zusammenarbeit beim Valencia-Test im November 2022 unbeschreiblich stark in unser Projekt eingebracht. Er ist so enthusiastisch, so motiviert, so nett zum Team, er hat so viel Vertrauen zum Motorrad und zu ganzen GASGAS-Paket. Deshalb hoffe ich, dass wir etwas Gutes zustande bringen.»

«Ein MotoGP-Rennen zu gewinnen, ist eine außergewöhnliche Performance, das ist etwas Besonderes», ist sich Hervé Poncharal bewusst. «Aber wenn wir einen Blick auf die Geschichte werden: Aleix Espargaró ist zwei Jahre älter als Pol, er hat im Vorjahr sein ersten MotoGP-Rennen gewonnen. Es ist also alles offen!»

MotoGP: Tech3 mit Pierer Mobility AG

2019 (KTM)

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

2020 (KTM)

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

2021 (KTM)

Danilo Petrucci, Iker Lecuona

2022 (KTM)

Gardner, Raúl Fernández

2023 (GASGAS)

Pol Espargaró, Augusto Fernández