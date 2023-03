Portimão-Test: Bestzeit Bagnaia, Marc Márquez 19.

Ducati und Aprilia gaben auch am ersten Tag des MotoGP-Tests in Portimão das Tempo vor. Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo kam am Samstag immerhin auf Platz 8. Überraschend stark Alex Rins und die RNF-Fahrer.

Luca Marini lag auf der Ducati GP22 über weite Strecken des ersten Testtages in Portimão auf Platz 1, am Nachmittag wechselte er sich an der Spitze der Zeitenliste mit seinen Markenkollegen Francesco «Pecco» Bagnaia und Gresini-Neuzugang Alex Márquez ab. Eine halbe Stunde vor Schluss war es dann der Weltmeister aus dem Lenovo-Werksteam, der in 1:38,771 min als einziger die 1:39er-Marke unterbot und damit die Tagesbestzeit fixierte.

Zum Vergleich: Die absolute beste Rundenzeit auf der 4,592 km langen Berg-und-Tal-Strecke (9 Rechtskurven, 6 Linkskurven) legte Bagnaia im Qualifying 2021 mit 1:38,725 min (= 167,4 km/h Schnitt) vor.

Auffällig: Während bei Pramac die Entscheidung zu Gunsten der neuen «ground effect»-Seitenverkleidung gefallen ist, testete Bagnaia diese Verkleidung mit der seitlichen Stufe an seiner GP23 nur kurz. Er bevorzugt ganz offensichtlich die Variante mit den sogenannten «downwash ducts».

Zwischen Marini und Alex Márquez reihte sich Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales auf Platz 3 ein. Dessen Markenkollegen aus dem neuen Aprilia-Kundenteam RNF, Raúl Fernández und Miguel Oliveira, überzeugten auf den Rängen 5 und 6 und damit vor Aleix Espargaró (12.).

Übrigens: Bei Aprilia tauchte in den letzten zwei Teststunden nach den «Fork wings», die an einem Aufsatz am Gabelaußenrohr fixiert sind, auch noch an der Schwinge ein neuer Flügel auf. Außerdem packte der Hersteller aus Noale den Heck-Spoiler wieder aus.

Fabio Quartararo testete an seiner Yamaha M1 ebenfalls verschiedene Aerodynamik-Varianten, als Achter steuerte der Weltmeister von 2021 das einzige Bike in den Top-10, das nicht aus Italien stammt.

Überraschend gut präsentierte sich LCR-Honda-Neuling Alex Rins als Elfter. Repsol-Honda-Star Marc Márquez dagegen beendete den Samstag nur auf Rang 19, einen Platz hinter Testfahrer Stefan Bradl. In Kurve 14 hatte der achtfache Weltmeister am Nachmittag zudem einen Sturz verzeichnet. In den letzten Minuten stürzte dann auch sein Teamkollege Joan Mir (14.), als er auf Kurs zu einer persönlichen Bestzeit war.

Fabio Di Giannantonio (9.) befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg ins Krankenhaus, um sich nach einem Crash in Kurve 7 (sein zweiter Sturz des Tages) weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

Die Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder und Jack Miller kamen nicht über die Ränge 15 und 16 hinaus, das GASGAS-Duo, Pol Espargaró und Augusto Fernández, war gar nur auf den Plätzen 22 und 24 zu finden.

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000