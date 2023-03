Raúl Fernández (Aprilia): «Haben viel Zeit verloren»

Nach anfänglichen Schwierigkeiten beeindruckte RNF-Aprilia-Neuling Raúl Fernández am ersten Testtag in Portimão mit Platz 5. Dabei ließ der Spanier sogar Werksfahrer Aleix Espargaró deutlich hinter sich.

Nachdem er beim Sepang-Test mit Platz 11 bereits einige Blicke auf sich gezogen hatte, überraschte RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernández am ersten Tag des offiziellen IRTA-Tests in Portimão erneut. Er umrundete die 4,592 km lange Berg-und-Tal-Piste in 1:39,460 min und landete damit 0,689 sec hinter der Tagesbestzeit von Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati) an fünfter Stelle.

Bemerkenswert ist dabei, dass der Spanier hinter Aprilia-Werksstar Maverick Viñales (3.) der zweitschnellste Fahrer des Noale-Werkes war. Sein Teamkollege Miguel Oliveira landete direkt hinter Fernández auf Rang 6, während Aleix Espargaró nicht über Position 12 hinauskam.

Der 22-jährige Madrilene spulte am Samstag insgesamt 64 Runden ab, wobei er besonders zu Tagesbeginn mit seiner RS-GP und der portugiesischen Piste zu kämpfen hatte. «Der Morgen war schwierig, da ich mich nicht wohlgefühlt habe», holte Fernández aus und ergänzte dankbar: «Aber mein Crew-Chief hat super Arbeit geleistet. In der Mittagspause hat er zwei Stunden lang am PC gesessen, um mir eine Lösung zu bringen. Danach habe ich mich besser gefühlt.»

Trotz der fünftschnellsten Zeit zeigte sich der Moto2-Vizeweltmeister von 2021 selbstkritisch. «Mit sechs Zehntelsekunden Rückstand bin ich nicht besonders nah an der Spitze. Ich hatte aber auch keine richtige Chance, einen Zeitenangriff zu starten.»

Am Sonntag will Fernández seine Gewöhnung an die Aprilia fortsetzen: «Ich brauche noch mehr Runden, um das Bike zu verstehen. Da wir am Samstagmorgen durch mein Unwohlsein viel Zeit verloren haben, müssen wir am Sonntag diese verlorene Zeit wieder gutmachen. Eine Sprintsimulation werden wir daher voraussichtlich nicht schaffen.»

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000