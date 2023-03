Pol Espargaró (GASGAS/22.): «Ein kniffliger Tag»

Der Spanier Pol Espargaró sprach nach dem ersten MotoGP-Testtag an der Algarve über seinen ersten durchwachsenen Tag in der diesjährigen Vorsaison.

Die Zeitenliste des MotoGP-Testtages in Portimão warf Pol Espargaró am Ende nur auf Platz 22 aus. Der Spanier auf der GASGAS RC16 des Teams Tech3 büsste 1,7 Sekunden auf die Bestzeit von Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) ein. Espargaró war immerhin um eineinhalb Zehntel schneller als Teamkollege und Rookie Augusto Fernández.

«Mein Gefühl war nicht sonderlich gut», gesteht der Pierer-Group-Rückkehrer. «Wir hatten einige Probleme, die wir versucht haben zu lösen. Aber es war eigentlich den ganzen Tag über die Zeit verschwendet. Wir haben etwas Probleme, hier schnell zu sein – mehr als in Malaysia.»

«Aber es ist nur ein Test. Es ist gut, dass wir die Dinge für das übernächste Wochenende verstehen. Am Sonntag haben wir noch einen zweiten Tag und können neu starten.» Pol schildert dann noch: «Die GASGAS funktioniert gut. Das Bike hat in Malaysia einen guten Eindruck gemacht. Es ist hier nur der erste Tag. Es ist ein Prozess, es ist natürlich, dass Probleme kommen.»

Der jüngere der Espargaró-Brüder relativiert: «Das hier ist die MotoGP. Es gibt Pisten, wo die Reifen nicht so gut passen. Es war heute der erste schlechte Tag in der Wintertest-Saison. Wir nehmen das aber an und lösen die Dinge. Wir hatten Probleme, die wir aber am Rennwochenende sicher nicht haben werden.»

Dann folgte die Ankündigung: «Wir haben für den Sonntag neue Teile, denn wir müssen für das Rennwochenende schneller werden. Wir werden am Sonntag die passenden Reifen aufziehen, mit denen wir schneller sein können. Der Samstag war einfach ein kniffliger Tag. Ich hoffe, wir können den Sonntag etwas mehr genießen.»

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000