Portimão 12 Uhr: Bestzeit für Bagnaia – 13. Márquez 12.03.2023 - 13:05 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Pecco Bagnaia: Mit beiden Rädern in der Luft

Nach zweieinhalb Stunden am zweiten MotoGP-Testtag in Portimão hat sich an den Kräfteverhältnissen wenig verändert. Brad Binder und Alex Márquez stürzten. Diggia bekam Fahrverbot.