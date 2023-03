Jack Miller: «Den leichten Teil haben wir hinter uns»

KTM-Werksfahrer Jack Miller fuhr während des MotoGP-Tests in Portimao erstmals mit dem Motorrad, das er beim Saisonstart am Wochenende 24.–26. März einsetzen wird. Auf die Bestzeit verlor er knapp eine Sekunde.

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia aus dem Ducati-Werksteam hat den zweitägigen Test im Autodromo do Algarve nahe Portimao in Portugal am vergangenen Wochenende als Schnellster abgeschlossen, Jack Miller verlor mit der KTM RC16 knapp eine Sekunde und wurde 17. Bester aus dem Quartett der Pierer-Gruppe wurde Millers Red-Bull-Teamkollege Brad Binder als Neunter (+0,512 sec).

© Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Michele Pirro © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Márquez Zurück Weiter

Miller fuhr erstmals mit jenem Paket, wie es beim Saisonstart auf gleicher Strecke am Wochenende 24.–26. März zum Einsatz kommen wird. «Wir haben damit quasi einen Funktionstest gemacht», schilderte der Australier. «Ich habe probiert, mich damit komfortabel zu fühlen. Es geht darum, die beste Kombination aus Motor und Chassis zusammenzubringen. Langsam kommen wir der Sache näher. Ich verlor eine knappe Sekunde auf Pecco, der 6/10 sec schneller fuhr als der Rundenrekord. Am Sonntag haben wir uns um eine Sekunde gesteigert. Alles braucht seine Zeit, aber wir kommen bis zum ersten Rennen ins richtige Fenster. Jetzt müssen wir noch unsere Elektronikeinstellungen verfeinern. Insgesamt bin ich recht zufrieden, wenn auch nicht mit der 17. Position. Unsere Geschwindigkeit stimmt mich zuversichtlich, wir haben bei diesem Test einiges gelernt und werden davon profitieren.»

Auf einer Skala von 1 bis 10 sieht sich der WM-Fünfte des Vorjahres bei einer 7, was seine Anpassung an die KTM betrifft. «Bezüglich meinem Gefühl auf dem Motorrad ist uns ein großer Schritt gelungen», betonte Miller. «Je mehr Vertrauen du gewinnst, desto mehr Schritte kannst du machen. Dann steigt dein Kurvenspeed und du kannst mehr Risiko eingehen. Den leichten Teil haben wir hinter uns, die drei von sieben bis zehn sind der schwierige Teil.»

Wo sieht er sich im ersten Rennen der Saison? «Rennen sind immer anders», weiß Miller. «Vor allem, nachdem alle in Portimao getestet haben – die Top-10 sollten möglich sein.»



Die Favoritenfrage ist für ihn auch eindeutig: «Der Mann mit der Nummer 1. Wie Pecco die letzte Saison beendet und sich in Portimao präsentiert hat, ist er ganz klar der Favorit.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194

Ergebnisse Portimão-Test, Sonntag (12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

22. Pirro, Ducati, + 2,131

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000