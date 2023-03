Portimão: Ralf Schumacher im Williams FW25 von 2003 17.03.2023 - 10:48 Von Nora Lantschner

© motogp.com Ralf Schumacher wird im Williams in Portimão erwartet

Überraschungsgast beim MotoGP-Auftakt in Portimão am nächsten Wochenende: Ralf Schumacher wird in seinem Formel-1-Wagen von 2003 am Samstag und Sonntag Demorunden absolvieren.