Alex Márquez: «Die ersten Rennen sind entscheidend»

Im Vorjahr gewann Gresini Racing mit Enea Bastianini den MotoGP-Auftakt, für 2023 nahm Alex Márquez den Platz des neuen Ducati-Werksfahrers ein. Der Spanier will sich beweisen und geht zuversichtlich in den Portimão-GP.

Am kommenden Wochenende beginnt die neue MotoGP-Saison in Portugal, nur eine Woche später geht es mit dem ersten Übersee-GP in Argentinien weiter. Die letzten Wintertests vor dem Saisonauftakt ließen mit sieben Ducati-Piloten in den Top-8 darauf schließen, dass die Desmosedici (GP23 und GP22) nach dem Titelgewinn von Pecco Bagnaia im Vorjahr wieder die Referenz sein wird.

Umso gespannter blicken Fans und Beobachter auf die Performance des einzigen Ducati-Neuzugangs, Alex Márquez. Der 26-jährige Spanier landete 2022 mit der LCR-Honda nur auf dem 17. WM-Rang und trat für 2023 bei Gresini Racing die Nachfolge des vierfachen MotoGP-Siegers Enea Bastianini an.

Die Tests in Sepang und Portimão beendete der jüngere Márquez auf den Plätzen 9 und 7 der kombinierten Zeitenliste.

Vor seinem ersten GP-Wochenende als Ducati-Pilot sprach der zweifache Weltmeister (2014 in der Moto3, 2019 in der Moto2) von neuem Enthusiasmus. «Endlich geht es los, wir haben zwei sehr positive Testtage hinter uns und ich habe große Lust, mich selbst auf der Strecke auf die Probe zu stellen», kündigte Alex an. «Mit Sicherheit hätte ich gerne ein paar Tage mehr gehabt, um die Ducati besser kennenzulernen, aber ich muss sagen, dass wir schon an einem guten Punkt sind. Die ersten drei bis vier Rennen des Jahres werden entscheidend sein, um im Hinblick auf die Saison die Dynamik und das Feeling zu finden.»

Zuversichtlich gibt sich auch sein Teamkollege Fabio Di Giannantonio, der den letzten Testtag in Portimão aufgrund einer Gehirnerschütterung verpasst hat. Inzwischen ist er aber wieder fit.

«Ich bin schon seit ein paar Tagen wieder bei 100 Prozent», bestätigte der 24-jährige Italiener. «Ich bin extrem motiviert für den Portugal-GP. Wir machen einen unglaublichen Job mit den Jungs im Team, ich fühle mich wirklich bereit für die Saison – und ich glaube, dass wir den anderen auch ziemlich gefährlich werden können», grinste «Diggia».

