Wilco Zeelenberg: Die Aprilia ist viel mehr Prototyp

«Aprilia hat Möglichkeiten eröffnet, die Yamaha bislang nicht angegriffen hat», sagt Wilco Zeelenberg, der als Teammanager von RNF in der MotoGP-WM 2023 erstmals mit dem italienischen Hersteller arbeitet.

Seit 2019 brachte das Team RNF in der MotoGP-Klasse Motorräder von Yamaha an den Start, nach vier Jahren erfolgte für die kommendes Wochenende in Portimao beginnende Weltmeisterschaft 2023 der Wechsel zu Aprilia.



Aprilia hat im Vorjahr den Schritt in die Spitzengruppe geschafft, Werksfahrer Aleix Espargaro war eine Weile lang sogar Titelkandidat und wurde WM-Vierter.

«Beide Motorräder sind sehr sanftmütig und sehr fahrerfreundlich», urteilte CryptoDATA-RNF-Teammanager Wilco Zeelenberg. «Bei der Yamaha ist es so, dass sie eher wie eine Serienmaschine ist – alles, was du hinbaust, passt perfekt. Das ist geschichtlich bedingt, weil Yamaha immer Satelliten-Teams hatte. Die Aprilia ist viel mehr Prototyp, weil jedes Teil, das sie bringen, das Bike in einem bestimmten Bereich besser machen soll. Das hat viel weniger mit normalen Produktionsgesichtspunkten zu tun. Was die Ergebnisse betrifft, gefällt es mir natürlich, dass Aprilia Lösungen für Probleme findet. Sie haben Möglichkeiten eröffnet, die Yamaha bislang nicht angegriffen hat. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir sehen können, dass sie mit ihrer Technologie voranschreiten. In MotoGP muss man sein Motorrad ständig in allen Bereichen verbessern.»

Nichtsdestotrotz ist der Schritt für RNF gewaltig; mit den beiden von KTM kommenden Miguel Oliveira und Raul Fernandez sind zudem zwei neue Fahrer dabei.

«Miguel hat vier MotoGP-Rennen gewonnen», hielt Zeelenberg fest. «So jemanden, der aus einem Werksteam kommt, zu bekommen, ist eine Ehre und eindrucksvoll. Er kam in unser Team und ist sich bewusst, dass Aprilia letztes Jahr sehr gut war. Er will für uns fahren, weil das Motorrad Leistung zeigte. Er fuhr das ganze letzte Jahr hinter diesem Motorrad und war beeindruckt, wie es sich auf der Strecke verhält. Wir zeigten in der Vergangenheit großartige Rennen und weniger gute. Für einen Fahrer seiner Klasse ist es wichtig zu wissen, dass er in einem Team fährt, das in der Lage ist zu gewinnen. Das ist unser Ziel – und wir haben es auch schon geschafft.»