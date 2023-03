Sebastian Risse: «Das wäre für Brad & KTM bedenklich»

Die vier MotoGP-Piloten der Pierer Mobility-Gruppe haben bei den MotoGP-Wintertests enttäuscht. Ing. Rossi analysiert die Probleme und erklärt, wie sie gelöst werden sollen.

Die Pierer Mobility-Ingenieure sind jetzt gespannt, wie stark sich das Quartett von Red Bull KTM (Jack Miller, Brad Binder) und GASGAS Factory Racing Tech3 (Pol Espargaró, Augusto Fernández) am kommenden Wochenende gegenüber den enttäuschenden Wintertests steigern kann.

«Wir haben mit den verschiedenen Fahrern ihren Forderungen entsprechend unterschiedliche Linien verfolgt», bestätigt Ing. Risse. «Wir haben nachher schrittweise das, was sich als positiv rausgestellt hat, bei den anderen Fahrern auch probiert. Wir haben im vergangenen Winter einiges gelernt. Für die Fahrer ist das Gefühl in vielen Bereichen besser geworden; aber am Ende zählt nur die Rundenzeit.»

KTM hat beim Sepang-Test im Februar erstmals einen Motor mit einer geänderten Zündfolge eingesetzt, der sich jetzt ähnlich anhört wie ein Ducati-V4-Motor. Aber Sorgen macht den KTM-Technikern das überwiegend schwache Abschneiden von Brad Binder bei den Wintertests. Denn jetzt besteht die Gefahr, dass die Nummer 1 der Pierer-Mannschaft nicht mehr jene Schlagkraft ausspielen kann, die ihn 2020 und 2021 ausgezeichnet hat, als er zweimal auf dem sechsten WM-Rang landete.

«Das Gefühl muss man differenzieren. Brad hat in Sepang und Portimão einiges vom letztjährigen Bike vermisst. Wir haben versucht, einen Kompromiss zu finden. Wir haben versucht, das Positive vom neuen Bike mit den Stärken vom Vorjahr zusammenzufügen. Wir sind da sicher noch nicht am Ziel, es fehlt was. Wir haben jedoch andere Sachen gewonnen und müssen jetzt lernen, die neuen positive Bereiche zu nutzen. Aber für die Entwicklung haben wir eine ganz klare Richtung. Wir wissen, was wir suchen, und zwar primär Grip am Hinterrad.»

«Wir haben ein Bike gebaut, das den zusätzlichen Grip von frischen neuen Reifen besser nutzt. Aber unsere Befürchtung ist, dass sich der neue Griplevel am Hinterrad über die Renndistanz negativ auswirkt. Denn die große Stärke von Brad ist seine Performance über die lange Renndistanz und besonders die letzten Runden. Was er da noch aus dem gebrauchten Reifen herausholen kann, hat viel mit Brad als Fahrer zu tun. Aber du brauchst dazu auch ein Bike, das dazu fähig ist. Wenn unser Bike diese Stärke und diesen Vorzug jetzt verliert, ist das für Brad und für uns sehr bedenklich. Daran müssen wir arbeiten.»

«Wenn wir jetzt den Grip des neuen Michelin-Hinterreifens besser nutzbar haben und dazu das Griplevel durch das neue Motorrad anheben können, werden wir einen großen Schritt nach vorne arbeiten. Aber bisher haben wir die ideale Lösung nicht gefunden.»

Risse weiter: «Wann es klicken wird, werden wir sehen. Wir haben wieder einige neue Ideen dabei. Wir haben schon sehr viel in die Vorbereitung des Rennwochenendes reingesteckt, sodass wir jetzt ein bisschen mehr Luft haben als an einem normalen Wochenende. Wir konnten ja vor zwei Wochen hier einiges ausprobieren und entwickeln. Wir werden sehen, wie weit uns das bringt.»

«Wir mussten die Homologation für die Aerodynamik und die ‘engine spezification‘ aus logistischen Gründen schon nach dem Sepang-Test im Februar festlegen», ergänzte der MotoGP Technical Coordinator der Österreicher. «Wir haben das gemacht und haben auch keine Bedenken. Deshalb war der Fokus beim Portimão-Test auf dem Rest – auf allem anderen.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350