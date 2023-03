Sprint-Premiere: «Du musst höllisch pushen»

Am heutigen Samstag findet in Portimão der erste Sprint der MotoGP-Geschichte statt, die Vorfreude ist groß, die Ungewissheit genauso. Das sagen Quartararo, Bagnaia, Márquez und Co. zum neuen Format.

Ab 15 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) wird beim Portugal-GP am Samstagnachmittag Geschichte geschrieben, erstmals messen sich die MotoGP-Piloten in einem Sprint über die halbe Renndistanz. Im Autódromo Internacional do Algarve entspricht das zwölf Runden. Der Sieger erhält zwölf Punkte, für Platz 9 gibt es noch einen Zähler. Auf die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag hat das Sprint-Ergebnis keine Auswirkung.

Der Sprint wird offiziell übrigens nicht als Rennen bezeichnet. Für die GP-Siege wird auch weiter nur der Grand Prix am Sonntag zählen, aber es wird eine neue Statistik begonnen mit der Anzahl der Sprint-Siege.

«Mehr MotoGP denn je» verspricht WM-Promoter Dorna mit Verweis auf die zusätzliche Renn-Action. Die Fahrer selbst tun sich vor der Premiere schwer, eine Einschätzung zum neuen Format abzugeben.

Weltmeister Pecco Bagnaia meinte: «Ich habe eine Sprint-Simulation probiert und mein Gefühl war gut. Die Herangehensweise ist eine andere, du musst höllisch pushen, ohne dir zu viele Gedanken um den Hinterreifen zu machen. Nach drei oder vier Rennen werden wir besser verstehen, wie wir arbeiten müssen. Ich halte es aber für eine gute Veränderung.»

Fabio Quartararo holte bei der Frage nach dem Sprint erst einmal tief Luft, an seinem Gesichtsausdruck war keine große Begeisterung zu erkennen. «Wenn es im Hinblick auf die Fans helfen kann, den Sport wachsen zu lassen, ist es gut», schickte der Yamaha-Star dann doch voraus. Gleichzeitig mahnte er: «Man muss aber auch bedenken, dass die Sprints zusätzliches Risiko für die gesamte Saison bedeuten, wir reden immerhin von 21 Events. Und natürlich musst du am Limit fahren, weil es um Punkte für die Weltmeisterschaft geht.»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez differenzierte: «Ich mag den Sprint an sich, aber der Zeitplan eines Wochenendes ist für die Fahrer meiner Meinung nach zu fordernd. Denn der Freitag zählt schon für den Q2-Einzug, FP2 ist also schon wie ein Qualifying. 21 solche Wochenenden sind ziemlich anstrengend. Auf den Sprint freue ich mich aber, ich glaube, wir werden es genießen – auf der Strecke genauso wie die Zuschauer.»

«Jeder Tag zählt – und zwar viel», fasste Aprilia-RNF-Neuzugang Miguel Oliveira das neue Format zusammen. «Ich habe oft über den Sprint nachgedacht und meine Meinung auch oft geändert. Jetzt im Moment sehe ich es mehr so, dass die Fahrer, die in den Top-10 sind, hart kämpfen werden, um einen Extra-Punkt zu holen. Aber vielleicht wird ein Fahrer, der nicht nahe an den Top-10 ist, gar nicht viel Energie investieren und vielleicht sogar das Rennen am Sonntag besser vorbereiten», warf der Portugiese einen weiteren Aspekt ein.

«Wir müssen aber den ersten Sprint abwarten und sehen, wie es sein wird», unterstrich Oliveira. «Ich bin sicher, der erste Sprint der Saison wird sehr ereignisreich werden, weil jeder sich darauf freut loszulegen – mit nur zwölf Runden anzufangen wird interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Action geben wird», fügte er mit einem leichten Schmunzeln an.

«Ich glaube, mental wird es eine Herausforderung», gab der fünffache MotoGP-Sieger zu bedenken. «Zuvor mussten wir 25 oder 26 Runden am Stück ohne Fehler machen. Jetzt sind es 37 Runden an einem Wochenende, die perfekt sein müssen.»

Oliveiras RNF-Teamkollege Rául Fernández gestand mit Blick auf die Sprint-Premiere sogar lachend: «Ich habe ein bisschen Angst. Nein, es wird Spaß machen», schob er eilig nach.

Zeitplan Portugal-GP 2023

Samstag, 25. März (MEZ):

09:40 – 10:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

10:25 – 10:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

11:10 – 11:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice

11:50 – 12:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

12:15 – 12:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



13:50 – 14:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

14:15 – 14:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

14:45 – 15:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

15:10 – 15:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16:00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

17:10 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (14 Runden)



Sonntag, 26. März (MESZ):

09:50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (14 Runden)

10:45 – 10:55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

12.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

13.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)