Marc Márquez (Honda/14.): «Dasselbe Bike wie 2022»

Marc Márquez berichtete, er habe sozusagen dasselbe Motorrad wie im Vorjahr, deshalb kämpft er mit den alten Problemen. «Wir können uns nur im Windschatten der Gegner verbessern», sagte Marc.

Marc Márquez hielt sich 17,5 Minuten vor dem Ende des FP2 noch an zweiter Stelle mit 1:38,409 min, aber er fiel dann rasch auf den vierten Platz zurück, stürzte dann beim Fight gegen Fabio Quartararo in Kurve 3 und kam in der Tageswertung über Platz 14 nicht hinaus. Er verlor 0,7 Sekunden auf die Bestzeit und lag damit genau im Bereich der drei Wintertest-Ergebnisse.

«Das war ein Standard-Tag. Ein superguter Tag würde anders aussehen», stellte der Repsol-Honda-Werkspilot fest. «Ich habe das Ziel verpasst, heute direkt ins Q2 zu kommen. Aber das ist keine Überraschung, denn wir stehen auf derselben Position, die wir in der Vorsaison innehatten. Heute sind alle Gegner sehr schnell gefahren, die Rundenzeiten waren sehr stark. Alle fahren am Limit; das macht unsere Aufgabe sehr schwierig. Aber das ist für alle gleich. Und da wir bisher nicht fürs Q2 qualifiziert sind, werden wir morgen einen weiteren intensiven Tag erleben.»

«Die Rundenzeiten heute haben mich überrascht», räumte Marc ein. «In der Früh war der Grip nicht so gut, aber die Rundenzeiten mit dem Medium-Reifen konnten sich sehen lassen. Ich war mit dem Medium-Reifen bereits schneller als beim Test. Aber es sind auch alle anderen schneller gefahren. Deshalb sieht das Ergebnis so aus wie beim Test.»

Marc Márquez wählte nach den Testfahrten die besten Teile für die GP-Saison aus. Entspricht die «Bike Performance» jetzt seinen Erwartungen? «Im Grunde fahre ich dasselbe Chassis bei in Valencia, nur beim Chassis bestehen kleine Unterschiede. Aber der Charakter des Motorrad hat sich nicht verändert, es ist exakt derselbe wie im letzten Jahr.»

Das sind ja vielversprechende Voraussetzungen. Denn im Vorjahr blieb Honda sieglos, es gab im ganzen Jahr bei 20 Rennen mit vier Piloten nur zwei Podestplätze. 30 weniger als Ducati.

Den HRC-Managern verging beim Blick auf die Ergebnisse das Lachen: 12. Mir. 13. Rins. 14. Márquez. 15. Nakagami.

Mit freiem Auge ist gegenüber 2022 keine Steigerung zu sehen.

«Aus diesem Grund verlieren wir an denselben Stelle Zeit wie im Vorjahr», schilderte Marc. «Wenn ich jemanden verfolge, kann ich etwas Zeit wettmachen, aber das geht nur, wenn ich in den Bremszonen mehr riskiere. Deshalb bin ich heute gestürzt. Es geht bei Honda nicht anders. Ich habe Quartararo verfolgt. Rins hat sich hinter Bezzecchi geklemmt. das ist nicht die beste Art und Weise zu fahren. Aber wir müssen uns ja irgendwie verbessern. Das Nachfahren hinter starken Gegnern ist im Moment unsere einzige Chance.»

MotoGP-Ergebnis nach FP2, Portimão (24.3.):

1. Miller, KTM, 1:37,709 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,037 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,147

4. Marini, Ducati, + 0,190

5. Martin, Ducati, + 0,282

6. Quartararo, Yamaha, + 0,306

7. Zarco, Ducati, + 0,403

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,449

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,544

10. Bastianini, Ducati, + 0,547

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,676

12. Mir, Honda, + 0,685

13. Rins, Honda, + 0,707

14. Marc Márquez, Honda, + 0,710

15. Nakagami, Honda, + 1,118

16. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,173

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,195

18. Brad Binder, KTM, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,249

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,296

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,712

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 2,421