Jorge Martin (Platz 5): «Freut mich für Jack Miller» 24.03.2023 - 20:23 Von Philippe Soutter

© F.Glänzel Jorge Martin: Platz 5 am Freitag © F.Glänzel Jorge Martin mit Crew-Chief Daniele Romagnoli Zurück Weiter

Prima-Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin hielt sich in den Trainingssessions der MotoGP am Freitag permanent in den vorderen Rängen auf. Trotzdem bekundete er danach, dass er sich nicht völlig wohl fühle.