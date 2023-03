Marc Márquez (Honda/3.): Nützliche Fahrtipps vom Team

Man glaubt es kaum, aber Marc Márquez schreibt einen großen Teil der Steigerung am Samstag den guten Tipps zur Anpassung der Fahrweise von seinem Team zu.

Marc Márquez verhinderte durch sein Können und seine Einsatzfreudigkeit für die Honda Racing Corporation beim Sprintrennen in Portimão wieder einmal ein völliges Debakel, denn seine drei Honda-Kollegen gingen unter. Der Repsol-Honda-Star hingegen triumphierte nach Platz 14 am Freitag zuerst im Qualifying 1, zauberte dann im Qualifying 2 sogar eine Pole-Position aus dem Ärmel – und flitzte nach einem makellosen 12-Runden-Auftritt im Sprint auf den dritten Platz.

«Ich bin sehr happy, denn das war ein unglaublicher Sonntag, sorry… Samstag», verbesserte sich der Spanier. «Was heute passiert ist, kam unerwartet, denn am Freitag hatten wir Mühe, aber wir haben dann nicht nur das Motorrad verbessert, sondern ich habe auch meinen Fahrstil angepasst. Aber wir müssen uns weiter verbessern. Ich muss morgen für die Langdistanz noch einen Schritt machen.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Portimão, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez & Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Marc Márquez & Francesco Bagnaia © Gold & Goose 1. Rennen - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Marc Márquez Zurück Weiter

«Aber ich habe mich gut qualifiziert, das ist über die Renndistanz hilfreich, denn dieser erste Startplatz hat auch morgens eine Gültigkeit», weiß Marc. «Ich wusste schon nach dem Test, dass die kurze Renndistanz am Samstag zu meinen Stärken gehören wird. Über die morgige Distanz mit 25 Rennrunde werden ich mehr Mühe haben. man hat schon heute gesehen, dass wie an gewissen Stellen viel Zeit verlieren und sie nur in den Bremszonen wettmachen können. Aber das ist nicht die beste Art und Weise, um Rennen zu fahren, denn man kann das nicht 25 Runden lang durchstehen. Wir müssen also weiterarbeiten, mit Honda, mit dem Team, mit allen Technikern. denn wir müssen das Beste aus unserer aktuellen Situation herausholen.»

Marc Márquez erlebte im Rennen in Turn 1 eine Schlüsselszene, als er Oliveira und Miller in der Schlussphase innen mit einem Schlag und viel Speed überholte. «Als ich Miguel einbiegen sah, dachte ich, jetzt ist meine Zeit zum Angriff gekommen. Aber es ist schwer schwer, in der ersten Kurve innen zu überholen, denn dort befindet sich mitten in der Kurve eine Bodenwelle. Man sieht auf dem Video, dass Oliveira dort ins Wackeln kommt, er konnte deshalb die Linie nicht halten. Es war gar nicht mein Ziel, durch diesen Angriff aufs Podest zu fahren, denn wir waren uns im Team einig: Wenn ich am Samstag in die Top-5 komme, ist das ein erstaunliches Ergebnis. Avber ich konnte dann diesen dritten Platz in den letzten zwei Runden geschickt verteidigen und Oliveira gut unter Kontrolle halten. Deshalb bin ich happy.»

Obwohl Marc schon acht Weltmeistertitel gewonnen hat, bekam er am Freitag vom Team nützliche Ratschläge zur Verbesserung seines Fahrstils auf dem Portimão-Circuit. «Ich werde natürlich nicht verraten, was sie mir eingeschärft haben. Denn unser Team und Honda haben noch andere Fahrer... Aber ich weiß das sehr zu schätzen, dass mein Team fähig ist, mir Tipps zur Fahrweise zu geben. Denn es kann nicht einfach ein, einem Menschen Ratschläge zu geben, der so oft gewonnen hat. Manchmal fällt mir das Zuhören schwer, aber wenn es Sinn macht, dann nehme ich mir das zu Herzen.»

«Ich bin am Samstag in der Früh meistens allein gefahren, um mich auf Ausübung der neuen Fahrweise konzentrieren zu können», schilderte Marc. «So ist es mir gelungen, meinen Fahrstil zu verbessern. Jetzt bin ich gespannt, ob wir am Sonntag eine weitere Steigerung schaffen.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 1 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 12 Punkte. 2. Martin 9. 3. Marc Márquez 7. 4. Miller 6. 5. Viñales 5. 6. Aleix Espargaró 4. 7. Oliveira 3. 8. Zarco 2. 9. Alex Márquez 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 12 Punkte. 2. Honda 7. 3. KTM 6. 4. Aprilia 5.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 12 Punkte. 2. Prima Pramac 11. 3. Aprilia Racing 9. 4. Repsol Honda 7. 5. Red Bull KTM 6. 6. CryptoDATA RNF 3. 7. Gresini Racing 1.