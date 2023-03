Quartararo (Yamaha/10.): «Bald kommt ein arger Crash»

Vizeweltmeister Fabio Quartararo fuhr am Samstag im ersten Sprintrennen der MotoGP-WM auf Rang 10 und sprach danach offen über die harte Vorgangsweise einiger Fahrer bei der Sprint-Premiere.

Für den erfolgsverwöhnten Yamaha-Star Fabio Quartararo war das Sprintrennen am Samstag kein Grund für Jubelstürme. Der Franzose fuhr nach einem schlechten Start eher unauffällig auf Rang 10 und hatte im Ziel nach zwölf Runden knapp sechs Sekunden Rückstand auf Premieren-Sieger Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Lenovo).

«Ich hatte ein Problem mit der Launch Control», schilderte Quartararo, der von Position 11 aus in das erste Sprintrennen gestartet war und weit zurückfiel. «Als ich hochgeschaltet habe, habe ich so viele Positionen verloren. Meine Pace war nicht schlecht. Aber wir müssen uns über eine Runde steigern, um eine bessere Startposition zu haben», erklärte Quartararo.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Portimão, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez & Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Marc Márquez & Francesco Bagnaia © Gold & Goose 1. Rennen - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Marc Márquez Zurück Weiter

«Wir wissen genau, woran wir arbeiten müssen», führte Fabio an. «Ich war hinter Alex Márquez und Johann Zarco. Ich konnte klar sehen, an welchen Stellen wir schlecht sind. Wir sind in einigen Bereichen auch gut, aber wir können unsere Stärken auf dieser Piste nicht nutzen. Wir können unseren 'sidegrip' nicht wirklich nutzen. Wir verlieren beim Aufrichten des Motorrads sehr viel Zeit auf die anderen Jungs.»

Das Sprintrennen an der Algarve über zwölf Runden brachte auch einige haarige Momente und Stürze von Joan Mir, der Quartararo berührte. Dazu kommt die Kollision zwischen den Ducati-Assen Enea Bastianini und Luca Marini. Quartararo kündigte an: «Es wird bald ein großer Crash kommen, sehr bald!»

Und er setzt weiter nach: «Ich sage das generell! Wir sind definitiv nicht in einem Auto, wo es bei einer Berührung ja viel sicherer ist. Okay, ich war heute super weit hinten und habe versucht mein Bestes zu geben. Zum Glück ist nichts passiert.»

«Aber es sind noch 20 Sprintrennen zu fahren und ich will nicht daran denken. Man kann aggressiv sein, ja. Heute war es am Ende auch okay – es sind ja nur Mir, Bastianini und Marini gestürzt. Aber es wird in Zukunft sicher mehr Crashes geben.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 1 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 12 Punkte. 2. Martin 9. 3. Marc Márquez 7. 4. Miller 6. 5. Viñales 5. 6. Aleix Espargaró 4. 7. Oliveira 3. 8. Zarco 2. 9. Alex Márquez 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 12 Punkte. 2. Honda 7. 3. KTM 6. 4. Aprilia 5.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 12 Punkte. 2. Prima Pramac 11. 3. Aprilia Racing 9. 4. Repsol Honda 7. 5. Red Bull KTM 6. 6. CryptoDATA RNF 3. 7. Gresini Racing 1.